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Патриарх Кирилл: Наставления настоятелям

Приюты для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, должны появиться в каждой епархии Русской Православной Церкви. Об этом заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в Москве 11 мая.

«Задача заключается в том, чтобы в каждой епархии было такое учреждение, потому что в каждой епархии есть женщины, которые нуждаются в поддержке, одинокие женщины», — сказал Предстоятель Церкви.

Патриарх пояснил, что речь идет не только о тех женщинах, которые отказались делать аборт и родили младенца, а идти им некуда, и они подвергаются несправедливому давлению со стороны родственников. Есть и другие жизненные обстоятельства, когда женщине некуда идти.

«Церковь должна открыть свои двери и помогать таким женщинам», — считает Патриарх Кирилл. Также Святейший отметил, что социальная работа должна вестись на уровне приходских общин, а не превращаться в элитарную работу уровня высшей церковной власти и епископата. По мнению Предстоятеля, показателем вовлеченности Церкви в социальную работу является совершение добрых дел в самой приходской общине.

«Каждый настоятель должен знать одиноких, нуждающихся людей в своем приходе, с этого начинается церковное служение», — уверен Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что часть верующих — это пожилые люди, в основном женщины. Эти люди которые очень тяжелую жизнь, мало видели светлого и радостного, некоторые застали войну, а если кто-то и не застал, то были тяжелейшие послевоенные годы, многие жили материально очень скромно, многие остались совершенно одинокими.

Патриарх обратил внимание на эффективность сотрудничества московских приходов с медицинскими, пенитенциарными и детскими учреждениями и подчеркнул, что подобная работа должна вестись не только в мегаполисах.

(по материалам Архангельской епархии)

12 май 09:08 | : Будни / Верую

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