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Завтра Архангельск выходит на субботник

В субботу, 12 мая, в областном центре состоится третий по счёту общегородской субботник. В 10 часов утра архангелогородцы снова выйдут на улицы, во дворы и скверы, чтобы сделать свой город чистым и благоустроенным.

Как и ранее, в уборке Архангельска примет участие городское руководство – глава столицы Поморья Игорь Годзиш, сотрудники администраций Архангельска и территориальных округов.

Всех, кто пожелает принять участие в наведении чистоты, ждут на следующих участках:

Октябрьский округ: пр. Обводный Канал от ул. Воскресенская до ул. Гагарина, сквер за к/т «Искра» (включая детскую площадку), сквер Коковина, в районе жилых домов по наб. Северной Двины, д. 135 и ул. Гагарина, д. 2, наб. Северной Двины от ул. Карла Маркса до ул. Логинова, сквер в районе швейной фабрики АО «Северянка»;

Ломоносовский округ: пр. Дзержинского от ул. Воскресенская до ул. Тимме, ул. Воскресенская от ул. Шабалина до пр. Дзержинского,  ул. Тимме от ул. Урицкого до пр. Дзержинского, ул.23-й Гвардейской дивизии, пр.Троицкий от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского, сквер у дома №32 по ул. Шабалина, ул. Урицкого на участке от пр. Обводный канал до ул. Тимме, нечётная сторона пр. Московский от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова;

Округ Майская Горка: территория парка от ул. Галушина до ул. Кооперативная вдоль пр. Ленинградский;

Соломбальский округ: наб. Георгия Седова от ул. Челюскинцев до ул. Кедрова;

Исакогорский и Цигломенский округа: территория у здания администрации, включая прибрежную территорию;

Маймаксанский округ: территория общего пользования поселка Гидролизного завода;

Округ Варавино-Фактория: сквер им. Грачева, территория у МУК «Ломоносовский ДК», аллея «Варавино» вдоль пр. Ленинградский, д. 265-279, сквер «Варавино» по ул. Никитова;

Северный округ: территория у КЦ «Северный».

Трудовые коллективы, общественные объединения и горожане могут взять инструмент и мешки для уборки на территориях общего пользования в администрациях округов.

Администрация Октябрьского округа: пр. Троицкий, д. 61, тел.: 28-61-12, 28-74-35, 20-44-92, 20-44-92.

Администрация Маймаксанского округа: ул. Буденного, д. 5, корп. 1, тел.: 24-61-95, 24-64-03, 24-63-80.

Администрация Ломоносовского округа: пр. Ломоносова, д. 30, тел.: 68-23-11, 68-23-11, 68-27-17, 68-33-56.

Администрация Северного округа: ул. Химиков, д. 21, тел.: 24-46-29, 24-54-35, 23-49-33.

Администрация округа Варавино-Фактория: ул. Воронина, д. 29, корп. 2, тел.: 61-73-97, 68-59-18, 68-73-13.

Администрация Соломбальского округа: пр. Никольский, д. 92, тел.: 22-30-45, 22-52-42.

Администрация округа Майская горка: ул. П.Осипенко, д. 5, корп. 2, тел.: 66-56-40.

Администрация Исакогорского и Цигломенского округов: ул. Дежневцев, д. 14, тел.: 29-59-20, 29-60-19.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

11 май 11:22 | : Будни

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