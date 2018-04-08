Мы не отмороженные! Архангельск вырвал победу в конкурсе Аллея славы

Итак, Архангельск вошел в тройку победителей, которые получат бесплатную Аллею славы. Впрочем, бесплатными будут только тысяча саженцев для посадки, руками придется потрудиться самим архангелогородцам. Но это, как говорится, приятные хлопоты.

Соревнование между городами заключалось в активности голосующих в интернете горожан. Столица Поморья заняла второе место (35681 голос) в третьей группе, включающей города с населением от 100 000 до 500 000 жителей. На первом месте Симферополь (36467), на третьем подмосковная Коломна (32722).

В группе мегаполисов победили Москва, Санкт-Петербург и Алматы, в группе от миллиона до 500 000 жителей Красноярск, Тула и Тюмень соответственно.

Причем в 12-миллионной, всей из себя инновационной Москве приняли участие в голосовании 50 565 пользователей интернета, а в Архангельске с населением примерно в 340 000 - 35 681. Почувствуйте разницу…

Последние дни голосование развивалось по драматическому сценарию. Неожиданно откуда-то снизу таблицы на первые места вырвались Коломна и Грозный, оттеснившие Архангельск и Северодвинск. Наблюдатели в один голос говорят о технологии накрутки голосов, всегдашнем риске при интернет-голосовании. И если Архангельск смог восстановить свои позиции, то город корабелов, как его жители ни старались, а мэр в случае победы обещал станцевать лезгинку, остался за бортом победителей.

Наверное, можно было применить те же технологии. Но, если жульничать в таком святом деле, бог знает до чего легко скатиться.

Наверное, городам по силам самим выкупить по тысячи саженцев для посадки. Но, согласитесь, такая победа дорогого стоит. Горожане смогли почувствовать силу своего объединения, а архангелогородцы, если и не разрушили, то серьезно поколебали миф о своей северной отмороженности.

Дальнейшие шаги организаторов этого конкурса гражданской активности таковы:

С 10 по 11 мая сотрудники питомника саженцев свяжутся с администрациями городов.

20 мая на сайте аллеи-славы.рф выложат места посадки в городах победителях.

25 мая там же выложат даты и время посадки аллей славы.

Администрация Архангельска через сайт http://rusnord.ru/ выражает искреннюю и душевную благодарность всем участникам голосования, принесшим нашему городу победу.

Ну, а северодвинским соседям – удачи в будущем году!