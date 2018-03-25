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"Мы в неоплатном долгу". Поздравление с Днем Победы от Игоря Скубенко

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

«9 мая - священный день. Праздник, навсегда ставший для всего нашего многонационального народа символом беззаветного служения Родине, самопожертвования и любви к Отечеству, воинской славы и трудовой доблести.

Дорогой ценой досталась нам Победа. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.

Мы преклоняемся перед тружениками тыла, которые претерпевая страшные лишения, дали фронту все необходимое для борьбы с врагом.

В героической летописи Великой Отечественной войны есть страницы, заполненные жителями нашего города. Свыше 14 тысяч горожан ушли на фронт, более 4 тысяч из них пали на полях сражений, две тысячи человек пропали без вести.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто восстанавливал страну из руин, кто заложил прочный фундамент для нашего настоящего и будущего. Наш долг - приумножить великое наследие.

Никто и никогда не сможет заставить нас усомниться в величии подвига, совершенного нашими народами.

Северодвинск, как и вся Россия, всегда стоял и будет стоять на страже мира. Сделаем все, все чтобы никогда не повторилась трагедия войны. Мир, счастье и процветание - вот единственное, чего мы хотим для нашего города, страны и всего мира!».

09 май 12:42 | : Будни

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