"Мы искренне гордимся". Поздравление с Днем Победы от Игоря Годзиша

- Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с 73-ей годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне!

Для каждого из нас – это самый важный и самый дорогой праздник, общий для всех ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Мы искренне гордимся подвигом наших отцов и дедов, защитивших Отечество от жестокого врага и спасших мир от нацизма. Их мужество и героизм, великая сила духа – это наши память и совесть!

Ратный подвиг воинов был невозможен без самоотверженного труда в тылу: женщины и дети заменили на рабочих местах ушедших на фронт мужей и отцов. Наши земляки всеми силами помогали армии - готовили военных специалистов, работали на заводах и в колхозах, лечили в госпиталях раненых. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!

Сегодня в семьях архангелогородцев, в школах и вузах, библиотеках и ветеранских организациях проводится большая работа по сохранению памяти о страшных последствиях войны, о героических страницах и людях, которые проявили мужество и патриотизм.

От всей души поздравляю ветеранов и всех архангелогородцев с праздником Великой Победы и желаю крепкого здоровья, любви родных и близких, счастья, благополучия, и мирного неба! – говорится в поздравительном адресе главы Архангельска Игоря Годзиша.