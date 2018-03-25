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"День Победы - один на всех". Поздравление от Ольги Осицыной

Дорогие земляки-архангелогородцы! Ветераны, дети-внуки-правнуки тех, кто принес миру победу над коричневой чумой!

День Победы – это мужество и сила, безмерная любовь к своей Родине, к людям, находящимся рядом и просто результат желания жить свободно в мирной стране. В моей семье 9 мая был главным праздником, уважение к этой дате я постаралась передать своим детям, от них, надеюсь, перейдет к внукам.

73 года назад в этот день в сердце каждого была невероятная радость оттого, что весь ужас закончился, но никто не смог вычеркнуть из памяти эти четыре года жизни, проведенных в ожидании фронтовых сводок, ужаса похоронок, радости от солдатских писем. Давайте и мы не будем забывать о героизме, который проявили ветераны, и неважно, где они были, на фронте или в тылу, прорывался к голодающему Архангельску с северными конвоями – каждый из них приближал победу всеми своими силами.

С праздником!

Ваша Ольга Осицына, депутат Архангельского областного Собрания

09 май 10:29 | : Будни

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