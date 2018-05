Поколение победителей: Анатолий Хораблев и Джордж Данмор (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Анатолий Васильевич Хораблев



- Я родом из Орловской области. На начало войны мне было всего 14 лет. Мы почти сразу попали в оккупацию. Жили в лесах, партизанили, а в 1943 году нас освободили советские части. Ну, тогда мы и стали помогать армии, возили снаряды по лесам, ведь дороги были все разбомблены. Голодные, холодные…

После освобождения я записался добровольцем в армию. Посадили нас в вагоны и повезли. Возили долго, остановок было много, а нам ничего не говорили. Куда мы едем, сами не знали. Везли нас два с половиной месяца, кормились сами, чем могли. В итоге привезли во Владивосток.

По распределению меня определили на Тихоокеанский флот. После учебы отправили в Петропавловск-Камчатский, в специальную команду, корабли американские получать по ленд-лизу. Потом нас отправили на Аляску в бухту Колд-Бей. Поселили в маленьких сборных домах, рассчитанных на 6 или 30 человек каждый, которые были собраны прямо на наших глазах. Дома были оборудованы плитами, работающими на нефти, и мы удивились, увидев, что бак с нефтью, из которого мы должны были брать топливо, совсем не охранялся.

Корабли прибывали в Колд-Бэй группами каждые две недели, в каждой группе по 2 десятка кораблей. Советская команда поднималась на борт и в течение всего времени передачи на корабле были две команды – американская и советская – на две недели. Каждый специалист должен был с помощью переводчика понять все инструкции и освоить соответствующее оборудование.

Мы получили фрегат типа «ЭК» № 590. На этом корабле принял участие в войне с Японией. Победу встретил во Владивостоке, мы как раз получали новобранцев в команду. Какое облегчение я тогда испытал. После войны я послужил на всех флотах, где я только не бывал. Вот служба и занесла в Архангельск, тут и живу.



Джордж Данмор



В 1942 году, в возрасте 18 лет, я записался добровольцем на Королевский флот. Меня вызвали 17 марта и отправили на учебную плавбазу «Royal Arthur». После курса начальной подготовки я был направлен в морские казармы в Чатэм. Отсюда поездом нас отправили в Шотландию, в Глазго. Я получил назначение на недавно построенный эсминец «Milne», лидер 3-й флотилии.

9 сентября 1942 года мы вышли в море в составе эскорта конвоя PQ-18. Но до этого мы встретились с некоторыми моряками из злополучного конвоя PQ-17 и получили страшные предупреждения о том, что нас ждет впереди, к сожалению, некоторые из них оказались правильными. Много сказано и написано о трудностях и опасности арктических конвоев, но не много о повседневной службе и жизни на корабле.

Сначала мы, новобранцы, были практически не осведомлены о том, что нужно делать. За каждым из нас закрепили старослужащего матроса, и мы учились у них. С питанием сначала было неважно: мы получали порцию картофеля, который был заморожен, так как хранился в ящике для овощей на верхней палубе. Оттаивая, он превращался в губку, выдавив воду, из которой ты получал горсть засохшей кожуры, не очень съедобной. Кроме того, часто ящики с провизией срывало с палубы штормом. Но потом еда была хорошей. У нас было много мяса: свиные отбивные из Америки, они были огромными в дюйм толщиной! Хотя приготовить их не всегда удавалась: если погода была плохой мы ели консервы и бутерброды.

Нашу одежду мы сушили прямо в кубрике, у вытяжки вентиляции. Однажды дверь была оставлена открытой, и вся одежда оказалась замороженной. Один парень попытался выпрямить свою белую фланелевую рубашку, а она просто разделилась надвое. Мне еще повезло, что я служил радистом и нес вахту в теплой рубке.

Мой единственный по-настоящему страшный момент был, когда я стоял на верхней палубе и смотрел, как след торпеды проходит прямо под нашим кораблем. Нам повезло, очевидно немцы установили глубину хода торпеды для поражения глубокосидящего транспорта, и она прошла у нас под килем.

Вообще, настоящими героями арктических конвоев были именно моряки торгового флота. Очень часто они плыли на кораблях, которые имели скорость 8 узлов в спокойном море, и их легко догоняли немецкие подводные лодки, а от самолетов им почти нечем было отстреливаться. Я видел, как корабль с боеприпасами просто исчезает в облаке дыма и огня, как горит танкер и разлившаяся по морю нефть, зная, что на этих судах и в море есть люди и мы не в состоянии ничего сделать. Об этом невозможно забыть. В декабре 1945 года нас направили на Средиземное море и по сравнению с Арктикой это был просто круиз. Закончил службу я в 1946 году.