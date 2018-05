Поколение победителей: Анна Безнаева и Оуэн Дуркин (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Анна Николаевна Безнаева



- Мне было 22 года, когда началась война. Я работала океанологом - морским гидрологом в Архангельске, в гидрографическом управлении. Нашу службу сразу мобилизовали и включили в состав Беломорской военной флотилии Северного флота. Перед нами была поставлена особо важная задача - обеспечивать весь Северный флот своевременными гидрометеорологическими прогнозами. Ведь без этого корабли не могли выходить в море, самолеты – вылетать на задание.

На наших гидрографических судах – мотоботах мы регулярно выходили в море, проводили исследования – измеряли температуру всех слоев воды, ее соленость и прозрачность, на какой глубине, какого цвета вода, сколько там плавает взвешенных частиц. Прозрачность была необходима для подводных лодок – от нее зависела расчетная глубина погружения, чтобы лодку нельзя было обнаружить с воздуха.

Кроме этого мы были задействованы для наблюдения за морем, поскольку очень много всплывало мин – таких огромных шаров-«ежиков». Обнаружив мину, мы сообщали в ней на базу, чтобы были приняты меры для ее уничтожения, поскольку она представляла опасность для судов. Мы регулярно ходили в Горло Белого моря на траверз мысов Канин нос и Святой нос. Там неоднократно встречали немецкие самолеты. Было страшно. Шум моторов самолетов, кажется, слышу до сих пор.

9 мая 1945 года помню очень хорошо. Мы узнали о Победе на полчаса раньше, чем услышал о ней весь город. Папа работал на лесобирже диспетчером - позвонил домой в 5.30 радостный такой со словами: «Девчонки, Победа!!!». А радио - рупор такой черный - был у нас напротив дома, он включался в 6 утра. И вот мы, быстро одевшись, разбудили всех соседей и собрались возле этого рупора. И в 6 утра услышали голос Левитана с долгожданным сообщением. Счастью нашему не было предела. Такое запоминается на всю жизнь.



Оуэн Дуркин



- Я родился в Гриноке, Шотландия 21 июля 1921 года. В юности Глазго, я занимался боксом, выступал на соревнованиях боксер-любитель.

В июле 1941 года меня призвали на Королевский флот и мне выпала судьба участвовать в Русских конвоях. Это был ужасный опыт: было очень холодно, наш корабль был покрыт льдом, это добавляло вес и замедляло скорость. Мы должны были постоянно скалывать лед и выбрасывать его за борт, но он просто намерзал быстрее, чем мы успевали это делать. Мы все буквально валились с ног от усталости, многие не выдерживали и заболевали. Потом начались атаки подводных лодок. На палубе мы видели следы торпед, идущих спереди и сзади, и думали, что мы будем следующими.

Иногда я думал: «Пусть лучше торпеда просто ударит в нас, чтобы закончить этот кошмар». К счастью наш корабль не получил серьезных повреждений, и я благополучно демобилизовался в 1946 году.

Во время войны я встретил свою будущую жену Дорис Фавелл, которая служила на военно-морской базе в Чатаме, и мы обвенчались 30 марта 1944 года в церкви Сент-Джон в Глазго. У нас родились две дочери и сын. После войны я продолжил свою спортивную карьеру, стал профессиональным боксером, выступал в легчайшем и полулегком весе до 1951 года.

Племянница Оуэна – Маргерет Браун сообщила, что он скончался 2 августа 1988 года в возрасте 67 лет.