Поколение победителей: Валентин Ядрихинский и Рой Элвуд (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Валентин Алексеевич Ядрихинский



- Когда началась война, мне было 15 лет. Жили мы в Шемогодском сельском совете Великоустюгского района. Отца мобилизовали на оборонные работы на Кольский полуостров, под Мурманск. Мама работала в колхозе, нас было пятеро, все младше меня. Голодно было, ходили по полям, колоски собирали, а потом жарили их. Пошел работать в колхоз.

Когда мне исполнилось 17 лет, в 1943 году, меня призвали в армию, служил я в Архангельске. Мы охраняли порт, несли караулы у грузов, которые разгружали с транспортов союзных конвоев. Потом нас отправили на Ленинградский фронт, где мы участвовали в окончательном снятии осады Ленинграда. Первый раз меня ранило в январе 1944 года. Под бомбежку попал. Потом уже в сентябре в Латвии под деревней Мооди был жестокий бой. Наше отделение сумело зайти во фланг немцам, и мы обеспечили прорыв нашего 320-го стрелкового полка.

Свой последний бой, я помню до мелочей, хотя продолжался он не более 15 минут. Получилось так. Наша рота должна была выбить противника с высоты, наступая по совершенно открытому месту, хотя можно было, для скрытного продвижения использовать лесополосу. Но приказы не обсуждают – может быть, это был отвлекающий маневр. Когда солдаты бросились в атаку, противник, пристрелявший территорию, ударил по наступающим из минометов. Ураганный огонь превратил землю в ад кромешный. Я сначала даже не понял, что ранен, почувствовал только сильный удар. Прямым попаданием меня отбросило в глубокую канаву. Очнувшись, увидел, что с такими же ранеными лежу в каком-то сарайчике. А бой приближался. Тогда раненые, хотя передвигаться сами не могли, разобрали имевшееся оружие и приготовились сражаться до конца. К счастью, подоспели наши танки.

Я выжил, но из-за множественных осколочных ранений стал в 18 лет инвалидом. Отправили меня в госпиталь в Архангельск, здесь встретил Победу.



Рой Элвуд



В сентябре 1943 года я был призван на службу в Королевский флот и прошел базовую подготовку на учебном корабле «Glendower» на береговой базе в Северном Уэльсе. Потом меня направили в школу операторов РЛС на острове Мэн, по окончании которой я был распределен на эсминец «Zambesi». Наш экипаж состоял из более чем 200 человек, в том числе 12 юнг, которым не было еще и 18-ти лет.

Мои обязанности как оператора РЛС заключались в постоянном наблюдении за экраном, чтобы обнаруживать вражеские корабли или самолеты. Наш боевой пост был тускло освещен, чтобы лучше видеть экран, мы иногда сутками не покидали вахту, глаза слипались, но мы изо всех сил пытались бодрствовать.

В середине февраля 1945 года мы возвращались из России с конвоем RA-64. Нас атаковали подводные лодки, и два корабля были торпедированы. Корвет «Bluebell», который шел рядом с нами, буквально раскололся на две части, выжил только один человек. Потом мы попали в очень тяжелый шторм, суда не могли держаться вместе. Это была худшая ночь в моей жизни. А с утра начались атаки немецких топредоносцев, и нам выпало спасать экипаж с потопленного американского транспорта. Было тяжело, но все мы исполнили свой долг.