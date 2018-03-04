Виктор Павленко поздравляет архангелогородцев с Днем Победы

В поздравлении члена Совета Федерации от Архангельской области говорится:

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Труженики тыла и оборонных работ, дети войны! Уважаемые горожане!

9 мая – особый праздник, который стал олицетвонием силы и единства нашего народа. Священная память о народном подвиге объединяет всех без исключения жителей нашей России.

В годы Великой Отечественной войны Архангельск играл важнейшую стратегическую роль в обороне Арктики, принимал знаменитые Северные конвои, архангелогородцы обеспечивали транспортировку жизненно важных грузов на фронт. Архангельск подвергался массовым бомбардировкам с воздуха, а жители голодали. Но горожане выстояли и победили.

Наш долг – свято чтить воинскую доблесть отцов и дедов, окружать ветеранов вниманием и заботой. Это нужно не только Вам, но и нам, чтобы передать следующим поколениям негасимую искру любви к своей Отчизне.



