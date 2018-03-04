Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Детей Арктики будут исследовать на показатели сна, бодрствования и другие биоритмы

Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» («ПОРА») объявил о начале работ по исследованию и оценке влияния жизни в Арктике на показатели сна, бодрствования и другие биологические ритмы детского населения. Об этом сообщает ИА «Север – Пресс».

Руководителем проекта стал президент Национального общества специалистов по детскому сну, вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна, член правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений Михаил Полуэктов.

«Сон является одним из важнейших факторов развития ребенка с момента его рождения. Сон воздействует на работу нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма, существенно влияет на физическое и психомоторное развитие, эмоциональный баланс, память и умственную работоспособность. В результате проведенных исследований было выявлено, что 25% детей имеют нарушения сна. Плохое качество сна ребенка может повышать риск умственного отставания, ухудшать коммуникативные функции, негативно влиять на успеваемость, способствовать избыточной массе тела», - считает Михаил Полуэктов.

Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов отметил, что проживание детей в экстремальных природных и климатических условиях Арктики негативно сказывается на их здоровье, приводя к значительным изменениям к моменту окончания школы.

«Особенности сна детей в естественных условиях у коренных малочисленных народов Севера и пришлого населения ранее не изучались. В связи с этим ученые Института биологии Карельского Научного центра совместно с коллегами из Сеченовского университета на средства, выделенные «ПОРА», решили провести исследование особенностей сна у детей Арктики в несколько этапов», - сообщил Борис Тарасов.

Первым этапом станет анкетирование детей, живущих в Арктических зонах Карелии, Архангельской области и Красноярского края. Второй этап - оценка изменения суточной температуры, секреции гормонов мелатонина и кортизола, исследование генов, связанных с биологическими ритмами. Третий этап – генотипирование по определенным генам в исследуемых группах и создание генетической базы данных. Завершающим этапом в ноябре 2018 года станет подготовка статей для ряда научных изданий и разработка рекомендаций по профилактике заболеваний у детей, живущих в Арктике.

08 май 12:00 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (57)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20