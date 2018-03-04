Детей Арктики будут исследовать на показатели сна, бодрствования и другие биоритмы

Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» («ПОРА») объявил о начале работ по исследованию и оценке влияния жизни в Арктике на показатели сна, бодрствования и другие биологические ритмы детского населения. Об этом сообщает ИА «Север – Пресс».

Руководителем проекта стал президент Национального общества специалистов по детскому сну, вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна, член правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений Михаил Полуэктов.

«Сон является одним из важнейших факторов развития ребенка с момента его рождения. Сон воздействует на работу нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма, существенно влияет на физическое и психомоторное развитие, эмоциональный баланс, память и умственную работоспособность. В результате проведенных исследований было выявлено, что 25% детей имеют нарушения сна. Плохое качество сна ребенка может повышать риск умственного отставания, ухудшать коммуникативные функции, негативно влиять на успеваемость, способствовать избыточной массе тела», - считает Михаил Полуэктов.

Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов отметил, что проживание детей в экстремальных природных и климатических условиях Арктики негативно сказывается на их здоровье, приводя к значительным изменениям к моменту окончания школы.

«Особенности сна детей в естественных условиях у коренных малочисленных народов Севера и пришлого населения ранее не изучались. В связи с этим ученые Института биологии Карельского Научного центра совместно с коллегами из Сеченовского университета на средства, выделенные «ПОРА», решили провести исследование особенностей сна у детей Арктики в несколько этапов», - сообщил Борис Тарасов.

Первым этапом станет анкетирование детей, живущих в Арктических зонах Карелии, Архангельской области и Красноярского края. Второй этап - оценка изменения суточной температуры, секреции гормонов мелатонина и кортизола, исследование генов, связанных с биологическими ритмами. Третий этап – генотипирование по определенным генам в исследуемых группах и создание генетической базы данных. Завершающим этапом в ноябре 2018 года станет подготовка статей для ряда научных изданий и разработка рекомендаций по профилактике заболеваний у детей, живущих в Арктике.