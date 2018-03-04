«Коммерсант»: Крестьянский фронт в Архангельской области

Издание «Коммерсант» сделало подборку историй из жизни военного Поморья:

В старых деревнях почти на каждом доме есть звезда, а иногда их несколько. Это означает, что в этой избе родился убитый на войне герой. На скромных военных обелисках в деревнях — сотни фамилий, из них десятки одинаковые. По инициалам понятно: на фронте погибли отец и сыновья. Война выкашивала семьи и роды. Женщины и дети, оставшиеся дома, работали в лесу на заготовках, в колхозах — кормили фронт. Сами при этом голодали так, что в хлеб шел даже мох.

Будущий писатель Федор Абрамов в 1942 году после ранения приехал в родную Верколу Архангельской области. Он увидел, как живет северная деревня. 60 лет назад, в 1958-м, в журнале "Нева" вышел его роман "Братья и сестры", ставший страшным свидетельством того, как ковалась победа: "За войну какие муки ни приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука. Гнали стариков, рваных-перерваных работой, подростков снимали с ученья, девчушек сопленосых к ели ставили. А бабы, детные бабы, что они вынесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой — ни по годам, ни по чему другому. Хоть околей, хоть издохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть".

Полный рассказ здесь.