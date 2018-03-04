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Поколение победителей: Анатолий Медведев и Эдмунд Уайли (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Анатолий Иванович Медведев

- Я родился в Соломбале. Отец был моряком, старшим механиком ледокола «Ермак». А мать работала машинисткой на заводе «Красная Кузница». Когда началась война – она пошла работать в литейный цех. Жить в военном Архангельске было трудно. И с питанием плохо, да и вообще…

Учился я в 50-й школе, очень хотел попасть в школу юнг Северного государственного морского пароходства. Но не взяли – возрастом не вышел, не было еще 12 лет. Тогда пошел на «Красную Кузницу», несколько месяцев работал учеником электрика. Карточки продуктовые там побольше были, и жить полегче стало. Потом мы узнали, что в здании нашей школы №50 будет размещаться школа юнг. Но не пароходская, а Беломорской флотилии. Ее перевели сюда из Маймаксы, с 25-го лесозавода, где она базировалась ранее.

Тут мне повезло – так как уже 13 лет исполнилось, меня зачислили в Школу юнг вспомогательного флота Беломорской военной флотилии. В здании 50-й школы мы и учились, и жили. Была у нас своя форма – сшита как морская, только из ткани зеленого цвета. Дисциплина была строгой, домой просто так не отпускали, нужно было оформлять увольнение. Обычные школьники тоже в здании учились, но на других этажах. И педагоги были одни и те же. Но у нас в расписании не только общеобразовательные дисциплины, но и специальные. Много чему учили...

Распределяли нас на госпитальные и транспортные суда, на танкеры. Вроде и вспомогательный флот, а часто попадали под бомбежку. Да что там в море – я же соломбалец, мы в родном Архангельске не раз бомбежку переживали. А на судах даже в 1945-м году плавающие морские мины приходилось руками или досками от бортов отталкивать. Риск, конечно, был, но из нашего набора школы юнг мало кто погиб в войну, видимо, Бог миловал.

Эдмунд Уайли

Написано племянником Джоном Хэнкоком: «Мой дядя Эдмунд Уайли поступил в Королевский военно-морской флот в 1933 году и к началу Второй мировой войны был уже опытным моряком. В сентябре 1940 года он был направлен старшим матросом на легкий крейсер «Nigeria», на котором участвовал в первых операциях в Арктике и проводке Русских Конвоев в 1941 -1942 годах.

Его сестра - моя мама рассказывала, что он очень любил свой корабль и всегда говорил, что никто никогда не потопит «Nigeria». Он также рассказывал о тяжелых условиях, особенно осенью и зимой, в которых им пришлось сопровождать конвои в Архангельск. Летом 1942 года крейсер «Nigeria» перевели на Средиземное море. Он участвовал в операции «Пьедестал» по проводке конвоя на Мальту.

К сожалению, мой дядя был одним из многих молодых храбрецов, которые погибли 12 августа 1942 года, когда его корабль был торпедирован. Ему было всего 27 лет, и он оставил молодую вдову и четырех маленьких детей, а также мать и отца, потерявших своего единственного сына, и двух сестер, потерявших брата. Его гибель потрясла мою мать, она никогда не могла говорить о своем брате без слез и боли в сердце.

Я родился в 1964 году, и никогда не испытывал ужасов войны, и, к сожалению, я не знал своего дядю Тедди. Однако я с гордостью показываю его фотографию на стене у себя дома и стараюсь передать память о нем детям и внукам. Мы никогда не забудем всех тех, кто отдал свою жизнь за Победу и за нашу свободу».

 

05 май 11:48 | : Будни Бессмертный экипаж

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