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Семейное обучение. Опыт северодвинского священника

Священник Димитрий Костюченко, провел встречу с прихожанами Никольского храма города Северодвинска. Заместитель главы епархиального миссионерского отдела со своей супругой Ириной поделился со слушателями опытом семейного обучения детей по системе «Русская классическая школа» (РКШ).

«Эта методика основана на достижениях дореволюционной и советской педагогики. Ее главный принцип — природосообразность, то есть закономерное, поэтапное развитие ребенка согласно его способностям», — рассказал отец Димитрий. По его словам, система классической школы уделяет особое внимание воспитанию ребенка через тексты христианской нравственности.

Отец Димитрий и его супруга — опытные педагоги и многодетные родители — убеждены, что школьное образование должно следовать вековым традициям, обогащая их современными средствами обучения. «Русская классическая школа» адаптировала учебные книги Ушинского, советские учебники арифметики Пчёлко и Поляка. По словам Ирины Костюченко, РКШ, совмещая традиции и современность, прививает детям любовь к чтению и домашним заданиям, позволяет учиться с удовольствием и без принуждения.

«Методика предполагает как школьное, так и семейное (домашнее) обучение. По этой системе учится наша дочь-третьеклассница. Мама занимается с ней дома, а раз в полгода дочка проходит аттестацию в общеобразовательной школе. Она среди первых в классе», — рассказал отец Димитрий.

По словам священника, РКШ не урезает важные стадии обучения, такие как каллиграфию и устный счет, как это делают школьные программы: «За два года учебы в школе, в первом и втором классе, дочка не проходила там устный счет. Сейчас мы его учим, ведь это навык, который необходимо развивать. И есть много таких моментов, которые традиционно соблюдались в обучении детей, и забыты в современных программах образования.

«Русская классическая школа» предусматривает четыре стадии обучения: дошкольное образование, начальная, средняя и старшая школа. Подробнее ознакомиться с системой можно на сайте: https://russianclassicalschool.ru.

(по материалам Архангельской епархии)

05 май 09:21 | : Будни / Верую

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