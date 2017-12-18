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Поколение победителей: Тамара Королева и Дуглас Джонстон (Бессмертный экипаж))

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Тамара Федоровна Королева

- Я только закончила десятилетку, когда началась война. Так что с мечтой об институте пришлось расстаться. Брат погиб на войне, чтобы помогать маме, я окончила курсы метеонаблюдателей. Ведь метеостанций на Севере тогда было очень много, а всех работавших на них мужчин забрали на фронт. Курсы закончила, и тут из штаба Беломорского военного округа приехал офицер набирать метеонаблюдателей для авиации на Карельский фронт – требовалось пять человек. Желающих было много, но я прошла отбор.

Так в 19 лет в январе 1943 года я оказалась на фронте. Наша метеостанция располагалась в лесах Карелии, жили в землянках, чтобы противник не видел нас с воздуха. Наверху – только метеоприборы, по которым мы вели наблюдения, собирали данные о погоде. Наш авиаполк был разведывательным, вместо аэродрома гидросамолеты использовали озеро. А боевые самолеты базировались на аэродроме в Кандалакше.

Мы ежедневно наблюдали за погодой, но надо было еще и зашифровать метеоданные, чтобы их не перехватили немцы. Прямо на фронте я закончила курсы радистов-шифровальщиков. Мы принимали данные о погоде со всех станций по северу Советского Союза, шифровали, наносили на карту, делали прогноз. Бои в то время шли западнее, и мы слышали лишь отдаленную канонаду. Война в Карелии закончилась в ноябре 1944 года, но наша служба продолжалась – мы ежедневно составляли метеокарту и отправляли ее флоту для проводки союзных конвоев, авиации.

Затем в начале мая 1945-го нас решили отправить на Дальний Восток, где шла война с Японией. Остановились мы в Москве, я тогда была в столице впервые в жизни. Наши вагоны поставили на запасной путь, и мы там жили несколько дней. Вот в этот момент и объявили окончание войны. Так мы на Дальний Восток и не попали, но наш 19-й батальон аэродромного обслуживания был направлен в Минск. Весь город был разгромлен, мы жили в щитовых домиках. И все это время продолжали наблюдать за погодой, давать прогнозы. Домой вернулись лишь в ноябре 1945-го года.

Дуглас Джонстон

- К началу Второй мировой войны я уже закончил обучение и работал врачом. В 1940 году в возрасте 25 лет я поступили в добровольный резерв Королевского ВМФ в качестве лейтенанта-хирурга. После береговой подготовки впервые вышел в море в июле 1941 года на борту эсминца «Bulldog», который был знаменит тем, что за два месяца до этого в Атлантике захватил немецкую подводную лодку и снял с нее шифровальную машину «Enigma».

Мне довелось участвовать в пяти Русских конвоях. Первым был PQ-14, который вышел из Лох-Эве в конце марта 1942 года. В обратном конвое QP-11 30 апреля в бою с немецкими эсминцами был торпедирован и потом затонул крейсер «Edinburgh». 4 наших эсминца во главе с «Bulldog» участвовали в бою 1 мая, защищая транспорты. Наш корабль получил только осколочные повреждения, но на эсминце «Amazon» было четыре убитых и четырнадцать раненых. Наш командир Максвелл Ричмонд, был награжден Крестом Заслуг за мужество в защите конвоя.

Следующими конвоями, в которых я участвовал, были PQ-18/QP-14 в сентябре 1942 года. После катастрофы конвоя PQ-17 эскорт был значительно усилен. Был добавлен авианосец и внедрена новая противолодочная тактика для эсминцев. Однако это потребовало увеличенный расход топлива, и эсминцам пришлось ходить на дозаправку с танкера к Шпицбергену. Затем мы присоединились к обратному конвою QP-14, который достиг Лох-Эве 26 сентября.

В последующих конвоях я служил на эсминце «Offa». Эти были конвои JW-61/RA-61 (октябрь – ноябрь 1944), JW-62/RA-62 (ноябрь – декабрь 1944) и JW-66/RA-66 (апрель – май 1945). Помимо льда, холода, плохой погоды и постоянной опасности атак немецких подводных лодок и самолетов, я навсегда запомнил те условия, в которых приходилось работать нашим русским коллегам в госпиталях Полярного и Мурманска. Русские врачи и медперсонал совершали ежедневные подвиги, спасая тысячи раненных, порой, не имея самого необходимого для этого. И хотя инструкции это запрещали, мы всегда стремились поделиться с ними имеющимися в нашем распоряжении медикаментами и инструментами.

Война была почти закончена, но во время последнего конвоя мне пришлось сделать операцию в море. По дороге в Россию у одного из матросов нашего эсминца диагностировали острый аппендицит. Меня и пациента доставили на шлюпке на крейсер «Вellona», где была проведена успешная операция. А придя в Шотландию мы узнали об окончании войны в Европе.

 

04 май 13:57 | : Будни Бессмертный экипаж

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