А как же фронтовые сто грамм?! День Победы в Архангельске грозятся сделать максимально "сухим"

В День Победы в Архангельске максимально ограничат торговлю спиртным, ссылаясь на то, что многие мероприятия пройдут в непосредственной близи с учебными заведениями. Общественность подозревает, что это очередные выкрутасы двух известных ЗОЖников – депутатов Дятлова и Зари.

— Расстояние оценивается по прямой линии, без учета искусственных и естественных преград от границ территории проведения мероприятия. Ограничение вводится за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий для розничной продажи алкогольной продукции и на время проведения публичных мероприятий при оказании услуг общественного питания, - такое разъяснение дали в городской администрации.

Отметим, траурные мероприятия будут проходить не только в центре областной столицы, а, например, на Кузнечевском кладбище у военного мемориала, где помянуть павших за Родину – святое дело.

Наблюдатели недоумевают – а как же фронтовые сто грамм, которые ещё недавно наливали ветеранам у полевых кухонь. Грех там относиться к народным традициям… грех.



