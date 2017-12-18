Раззудись плечо, разгорись мангал. Как жители Архангельска готовятся к дачному сезону

Жители Северо-Западного федерального округа покупают к новому дачному сезону и сколько тратят на такие товары. Учитывались покупки пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона. Сравнивались платежи за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс.Кассой, — всего их более 90 тысяч по всему миру.

По сравнению с апрелем 2017 года число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые жители Северо-Запада оплатили через Яндекс.Кассу, в целом выросло в 5,2 раза.

Средний чек жителей региона за товары для дома и сада увеличился в 4,1 раза — до 6900 рублей. На товары для активного отдыха люди тратят в среднем за раз 7410 рублей — это на 64% больше, чем в апреле прошлого года. А вот средний чек за садовые растения, наоборот, уменьшился на 61% — до 2840 рублей.

Если смотреть по другим федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на Юге (3760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за раз на товары для активного отдыха (9450 рублей), а меньше всех — уральцы (6060 рублей). Самый большой средний платёж за садовые растения — в Дальневосточном округе (5550 рублей), самый маленький — в Приволжском (2250 рублей).

В целом по России количество платежей через Яндекс.Кассу за товары для дома и дачи в этом апреле выросло в 4 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Средний чек за такие товары увеличился в 3 раза — до 5030 рублей.

По данным Яндекс.Маркета, в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в 5 раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Похоже, многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — спрос на эти товары увеличился в 4,2 раза. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.