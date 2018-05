Поколение победителей: Павел Падзиор и Сирилл Мосс (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Павел Михайлович Падзиор



- В нашем роду шесть капитанов, и жизнь практически всех родственников связана с морем. Родился я на острове Мудьюг. Здесь в начале века служил смотрителем маяка мой дед Николай Иванович Чагин. Там же потом трудилась моя мама Зинаида Николаевна. Там она познакомилась с отцом, которого в 1-ю мировую после окончания минной школы в Кронштадте направили на Мудьюг для прохождения военной службы. После войны он работал бригадиром в колхозе «Красное знамя», в Патракеевке. В 1937 году по доносу его арестовали, обвинили в шпионаже и в 1938 году расстреляли. Нас у матери на руках осталось пятеро малолетних детей.

Началась война и я пошел на работу в рыбколхоз счетоводом. Выдавал хлебные карточки колхозником, хотя сам был чуть выше стола. Но начислял трудодни, раньше ведь платили только по трудодням. А потом? когда стал взрослее, работал на лесозаготовках. А потом – пошел на промысел. Война-войной, а рыбы в Баренцевом море было видимо-невидимо. За короткие рейсы экипажи добывали до 300 тонн рыбы. Конечно, при таких подъемах рабочий день на палубе длился не менее 16 часов. Но кто работал-то на промысле? Выходцы из поморских деревень, которых трудностями не запугаешь!

Не боялись мы и немецких подводных лодок, хотя на наших судах вооружения не было. Знали мы, что эта рыба – наш вклад в Победу. А потом вся моя жизнь была связана с морем и Архангельском траловым флотом, ведь рыбак – дважды моряк.



Сирилл Мосс



- Меня призвали на Королевский флот в мае 1941 года в возрасте 19 лет. Сначала нас направили на учебную плавбазу «Royal Arthur» в Скегнессе. Затем в течение года я проходил службу на кораблях «Daedalus», «Medina» и «Jackdaw». Потом нас направили в США, Паскагула, штат Миссисипи, для укомплектования экипажа эскортного авианосца «Chaser». Который был передан Великобритании по ленд-лизу.

Наш экипаж состоял из 650 человек, в кубриках стояли трехэтажные койки. На борту базировалось 18 самолетов. В мае-июне 1943 года в составе Атлантического конвоя мы перешли Шотландию. Здесь в бухте Лох-Эве наш корабль был включен в состав эскортных сил, сопровождающих Арктические конвои в Россию.

В марте 1944 года, сопровождая конвои JW-58 и RA-57, самолеты с нашего авианосца за три дня потопили три немецкие подводные лодки. В апреле мы прибыли в Архангельск, к счастью, без потерь. Если бы не смерть отца в октябре 1945 года, я бы попытался остаться на авианосце, чтобы отправиться на войну с японцами на Тихий океан. Я всегда с любовью вспоминаю о моих товарищах на борту и на берегу, в Англии и России.