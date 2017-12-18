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Митрополит Даниил о правильной любви

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 30 апреля совершил Литургию в Иоанно-Богословском женском монастыре в деревне Ершовке в пригороде столицы Поморья.

В этот день Церковь празднует память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, основателя иноческого общежития на острове в Белом море.

«Святые — не просто исторические персонажи, не просто герои своего времени: они слышат наши молитвы, потому что они живее нас с вами, — сказал в проповеди митрополит Даниил. — Живущие телесно люди могут быть мертвы духовно, а святые, пребывающие в Вечности, являют противоположный пример — у них нет тела, но жива душа, их личность, способная помогать каждому из нас».

Владыка отметил, что человек, стремящийся к богоподобию, должен бороться со своим естеством: «Это значит отгонять, уничтожать греховные помыслы и пожелания. Потому что от дурных помыслов рождаются страсти и грехи, убивающие душу. Все святые распинали плоть! И они показали нам, как нужно любить — они молились не только за себя, но и за Отечество, за людей, которые могли ошибаться и впадать в грехи. Святые возмущались против греха, который живет в человеке. Они ненавидели грех и боролись, подсказывали пути спасения, обличали и научали людей, делали все, чтобы спасти человека. Святые — наши наставники, заступники и защитники. Они принесли Богу плоды: любовь, радость, мир, долготерпение».

По словам архипастыря, угодники Божии показали образец правильной любви: «Любовь земная — скоропроходящая. А человек, который вырастил правильную любовь, радуется всегда. Особенно когда страдает за Христа! Апостолы особенно радовались, когда претерпевали гонения за Христа. Когда члены синедриона их унижали, оскорбляли, били, они шли и радовались. Это настоящая любовь, которая всегда сопряжена с радостью. Постараемся же убирать плохие мысли, заменять их хорошими, добрыми и правильными. Тогда будет меньше страстей и грехов, молитва будет чище, и тогда святым будет легче помогать нам!»

Преподобный Зосима Соловецкий с юных лет воспитывался в благочестии. После смерти родителей он раздал имущество и принял постриг.

В поисках уединенного места преподобный отправился на побережье Белого моря и в устье Сумы. Там он встретился с преподобным Германом, который поведал ему о пустынном морском острове, где они с преподобным Савватием прожили шесть лет.

Около 1436 года отшельники, благополучно совершив морское плавание, пристали к Соловецким островам. Бог благословил место их поселения видением преподобному Зосиме прекрасной церкви на воздухе. Преподобные своими руками построили келью и ограду, начали возделывать и засевать землю. Так зарождалась будущая великая обитель.

Незадолго до кончины преподобный сам приготовил себе гроб, в котором был погребен за алтарем Преображенского храма в 1478 году. Впоследствии над его могилой была устроена часовня. Мощи его совместно с мощами преподобного Савватия 8 августа 1566 года были перенесены в придел, освященный в их честь в Преображенском соборе.

Много чудес было засвидетельствовано, когда преподобный Зосима с преподобным Савватием являлись гибнувшим в морской пучине рыбакам. Преподобный Зосима также покровитель пчеловодства и хранитель пчел, ему усвоено даже именование «пчельник». К преподобному Зосиме часто прибегают и в болезнях. Множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом.


(по материалам Архангельской епархии)

01 май 09:20 | : Будни / Верую

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