Ольга Осицына об уважении к человеку труда

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Первомаем – Праздником весны и труда!

Первомай символизирует единство трудящихся нашей многонациональной страны – это праздник труда, сплоченности и дружбы, уважения к человеку, работающему во благо своей семьи, своей родной земли. Мы, северяне, умеем и любим трудиться, и начавшееся в стране возрождение престижа человека труда, профессионала радует и вдохновляет нас всех. Пусть работа всегда будет вам в радость, приносит достаток и благополучие вашим семьям!

Низкий поклон Ветеранам труда за их самоотверженный и добросовестный труд, внесший огромный вклад в экономическое развитие Архангельской области. Счастья вам, мира и весны!

С уважением, ваша Ольга Осицына.