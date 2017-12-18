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Ольга Осицына об уважении к человеку труда

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Первомаем – Праздником весны и труда!

Первомай символизирует единство трудящихся нашей многонациональной страны – это праздник труда, сплоченности и дружбы, уважения к человеку, работающему во благо своей семьи, своей родной земли. Мы, северяне, умеем и любим трудиться, и начавшееся в стране возрождение престижа человека труда, профессионала радует и вдохновляет нас всех. Пусть работа всегда будет вам в радость, приносит достаток и благополучие вашим семьям!

Низкий поклон Ветеранам труда за их самоотверженный и добросовестный труд, внесший огромный вклад в экономическое развитие Архангельской области. Счастья вам, мира и весны!

С уважением, ваша Ольга Осицына.

01 май 09:08 | : Будни

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