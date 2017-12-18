"Мира и счастья каждому дому!". Поздравление с 1 мая от главы Северодвинска Игоря Скубенко

"Уважаемые северодвинцы, дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с Праздником весны и труда!

В год 80-летия Северодвинска я благодарю наших земляков, создавших мощный экономический потенциал города, говорю «спасибо» всем, кто сегодня добросовестно и честно работает на благо Северодвинска в различных отраслях и сферах экономики.

Ваша деятельность, самоотдача, готовность служить городу корабелов и моряков, вносить вклад в дело процветания нашей Родины являются примером для будущих поколений.

Энергия, деловая активность и трудолюбие северодвинцев для местных властей были и остаются опорой в решении задач повышения эффективности труда и качества жизни людей.

Желаю вам солнечного настроения, семейного благополучия, хорошего самочувствия и новых трудовых свершений. Мира, счастья и процветания каждому дому!".