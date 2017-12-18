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"С праздником весны и Труда!". Поздравление от Романа Зарипова

Дорогие маймаксанцы!

Уважаемые архангелогородцы!

 

От всего сердца поздравляю вас с Первомаем!

 

Маймаксанцы всегда были людьми труда: в годы советской власти, в беспокойные 90-е годы, как и сегодня, вы создаете то, чем славен наш северный край во всей России и далеко за ее пределами. Но лес и обеспечение морского судоходства – это далеко не главное богатство Маймаксы. Оно – в каждом из вас – в людях, для которых честный труд и самоотдача – это не пустые слова, а главные правила жизни.

Дорогие друзья!

С праздником Весны и Труда! В преддверие 1 Мая я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, достатка, счастья и любви близких!

 

Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы

01 май 07:00 | : Будни

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