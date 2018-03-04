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Дикие в Архангельской области

В объектив фотоловушки, установленной в районе деревни Летняя Золотица, попались редкие животные.

Помимо проведения зимних маршрутных учетов и авиаобследования животного мира сотрудники Парка используют в своей работе фотоловушки. Они позволяют получить наиболее достоверные свидетельства обитания животных на заповедной территории.

В установленной у кормового места фотоловушке в кадре отметился хозяин леса – медведь. Специалисты отмечают, что медведи сейчас опасны. Они голодные, поэтому могут быть агрессивными.

Датчик движения камеры зафиксировал хищное млекопитающее семейства куньих – росомаху, которая осторожно передвигалась по лесу.

«Следы росомахи встречаются не очень часто, другое дело, что мы знаем ее маршруты. Каждый год она курсирует одними и теми же тропами и попадается на фотоловушки уже четвертый сезон. В одно и то же время два зверя были зафиксированы в разных местах, то есть, в окрестностях живут как минимум две росомахи», - отмечает Александр Самойлов, лаборант-исследователь ФГБУ Национального парка «Кенозерский».

Занесенный в Красную книгу орел - беркут также попал в объектив. В южной части Онежского полуострова гнездование беркутов было доказано в 1960-х годах вне границ национального парка. С помощью фотоловушки и при личной встрече, удалось подтвердить обитание беркута на заповедной территории. Вопрос о гнездовании этого крупного и редкого орла на территории национального парка «Онежское Поморье» остается по-прежнему открытым.

    

28 апрель 16:20 | : Будни

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