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Активисты ОНФ добиваются ликвидации свалок в Кемском поселке Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» зафиксировали несколько несанкционированных свалок в Соломбальском округе областного центра. О том, что свалки лежат еще с начала зимы и не убираются, общественникам рассказали жители поселка Кемский, который расположен в границах округа.

По мнению экспертов проекта ОНФ «Генеральная уборка», Соломбальский округ является проблемным по части ликвидации стихийных свалок. В 2017 г. активисты ОНФ неоднократно сигнализировали властям о необходимости своевременного вывоза мусора возле многоквартирных домов на ул. Адмирала Кузнецова, Терехина, Валявкина, Маяковского, Пахтусова. Частично они были убраны. Теперь тревогу у общественников вызывает поселок Кемский, где не у каждого дома установлены мусорные контейнеры.

«Мы разберемся, почему почти на каждой улице в поселке расплодились свалки. Особенно на ул. Ярославской возле дома №16. Сейчас такой период, когда устанавливаются плюсовые температуры и коммунальные отходы нужно немедленно вывозить, – считает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Мы направили обращение главе Соломбальского территориального округа с предложением разобраться в ситуации и ликвидировать свалки. Активисты ОНФ готовы вместе с жителями домов также принять участие в уборке».

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесены 113 свалок, 10 из них в этом году. На данный момент ликвидировано 70 свалок, в работе по дальнейшей уборке  43 очага мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принять участие в проекте на всей территории региона.

28 апрель 10:02 | : Будни

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