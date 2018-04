Поколение победителей: Дмитрий Замятин и Уильям Воркман (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Дмитрий Михайлович Замятин



- Я встретил войну в Архангельске 13-летним подростком. 22 июня мы с сестренкой были в цирке, на представлении. Там было так весело и интересно. Я даже помню частушки какие там пели. И вдруг война – радость сменилась каким-то затишьем, испугом. Когда узнали о начале войны, мы с друзьями очень переживали, что мы маленькие и что война пройдет без нас. Но все пошло иначе, и нам хватило времени навоеваться.

Учился я в техникуме связи. Потом на фронте погиб отец, мы остались одни с матерью, продолжать учебу было очень сложно. Вот и пошел работать, поступил в Северное морское пароходство. Ходил на буксире «Рассказов», шаланде «Урса». Был и мотористом, и машинистом, а потом и вторым радистом. Мы обеспечивали проводку союзных конвоев, перевозки в Белом море. Было ли страшно тогда нам? Страшно становится теперь, когда вспоминаю то время. Тогда были молодыми, и не задумывались о чем-то плохом, да и думали сначала, что вмиг разобьем фашиста, а оказалось…

И жили каждый день с мыслью – быстрей бы Победа, быстрей бы. Я был вторым номером расчета крупнокалиберного пулемета, который стрелял по самолетам отражая налеты. И некогда было думать, что можно погибнуть.

О Победе узнал по радио, только сменился с вахты, а тут – радость долгожданная – сообщают о капитуляции Германии. Мы были в этот день в Архангельске. Помню, объявили, и сразу весь народ пошел на площадь Профсоюзов, там было столько радости – кто пел, кто мог – тот плясал. Пышных застолий, конечно, не было, голодно было, жили очень-очень скромно. Но было такое единение! Казалось, что все люди вмиг стали родными и близкими, обнимались, целовались, знакомились.



Уильям Воркман



- Я был призван на флот в 17 лет, до этого ни разу не видел моря. В 1941 году меня направили на учебную плавбазу «Raleigh» в Плимуте. После первоначального обучения я получил назначение на тральщик 1-го класса «Gleaner» типа «Halcyon».

Нам выпало сопровождать Арктические конвои, тралить фарватеры у Исландии, в Кольском заливе и Белом море. Это было очень опасное дело, особенно зимой, когда вся палуба покрывалась льдом, тросы, которые держали тралы, часто лопались и заводить их снова, вручную было на пределе человеческих сил. В Архангельске мы ходили в клуб для моряков. Там были танцы, и хотя русские девушки были очень красивые, я хранил верность своей любимой Берилл, которая меня ждала дома. Я ей тогда написал письмо: «Сегодня вечером будут танцы, но я не буду смотреть ни на одну из девушек, потому что у меня есть только ты и я вижу только твои глаза».

В марте 1944 года мы сопровождали конвой RA-57. Немецкая подводная лодка торпедировала транспорт «Empire Tourist». Мы спасли 68 человек. В море мы всегда были в напряжении: однажды, когда я дежурил у зенитного автомата, рано утром меня качкой бросило на него, и я случайно нажал на спуск. В темноте раздались выстрелы, весь экипаж был поднят по тревоге. Все конечно были раздосадованы из-за этой случайности, но меня не наказали. Во время открытия второго фронта мы обеспечивали высадку союзников в Нормандии.

25 августа 1944 года наш тральщик подорвался на мине и получил повреждения. Мы ушли в Англию на ремонт, и это спасло нам жизнь: буквально через несколько дней 6 кораблей нашей флотилии у Гавра попали под «дружественный огонь» - налет своих бомбардировщиков, сотни наших товарищей погибли. Тральщики воевали дольше всех – мы очищали море от мин и после войны. Меня демобилизовали только в марте 1946 года, я женился на Берилл, у нас родились три сына и дочь, у них – 8 наших внуков, а у них – 6 правнуков.