Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской детской клинической больнице сменилось руководство

Главным врачом областной детской больницы назначена Ольга Тюрикова

С февраля 2017 года она занимала должность заместителя министра здравоохранения Архангельской области.

 До этого Тюрикова с 2011 года работала в региональном минздраве, а ранее – главным педиатром областного центра и врачом-педиатром архангельской городской поликлиники №2.

Сегодня нового главврача представили коллективу учреждения заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

— Мы приняли это решение, учитывая, насколько важна для нас областная детская больница, какие задачи по охране здоровья и детства стоят перед учреждением такого уровня. Сегодня по всей стране будут реализовываться проекты, касающиеся ремонта детских больниц и поликлиник, и в наши  программы включён и этот объект. Это серьёзные вложения в инфраструктуру, оборудование, кадровое обеспечение, – пояснила Екатерина Прокопьева.

 Заместитель председателя правительства подчеркнула, что Ольга Тюрикова –профессионал с огромным опытом работы и серьёзной практической подготовкой, в том числе в школе управления «Сколково», не понаслышке знает проблемы клиники и ей по силам решать стратегические задачи.

 – Больница должна стать не только местом оказания медицинской  помощи, но и методическим центром, который будет обеспечивать реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, – подчеркнула Ольга Тюрикова. – Поэтому первые задачи для меня как главврача – это укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала. Мы должны укомплектовать больницу лучшими специалистами. Задачи серьёзные, и совместно с коллективом учреждения мы будем их реализовывать.

Напомним, что до этого руководство Архангельской областной детской клинической больницы неоднократно подвергалось критики, как со стороны медицинского сообщества, так и общественности региона.

27 апрель 16:41 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (239)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20