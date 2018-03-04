В Архангельской детской клинической больнице сменилось руководство

Главным врачом областной детской больницы назначена Ольга Тюрикова

С февраля 2017 года она занимала должность заместителя министра здравоохранения Архангельской области.

До этого Тюрикова с 2011 года работала в региональном минздраве, а ранее – главным педиатром областного центра и врачом-педиатром архангельской городской поликлиники №2.

Сегодня нового главврача представили коллективу учреждения заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

— Мы приняли это решение, учитывая, насколько важна для нас областная детская больница, какие задачи по охране здоровья и детства стоят перед учреждением такого уровня. Сегодня по всей стране будут реализовываться проекты, касающиеся ремонта детских больниц и поликлиник, и в наши программы включён и этот объект. Это серьёзные вложения в инфраструктуру, оборудование, кадровое обеспечение, – пояснила Екатерина Прокопьева.

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что Ольга Тюрикова –профессионал с огромным опытом работы и серьёзной практической подготовкой, в том числе в школе управления «Сколково», не понаслышке знает проблемы клиники и ей по силам решать стратегические задачи.

– Больница должна стать не только местом оказания медицинской помощи, но и методическим центром, который будет обеспечивать реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, – подчеркнула Ольга Тюрикова. – Поэтому первые задачи для меня как главврача – это укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала. Мы должны укомплектовать больницу лучшими специалистами. Задачи серьёзные, и совместно с коллективом учреждения мы будем их реализовывать.

Напомним, что до этого руководство Архангельской областной детской клинической больницы неоднократно подвергалось критики, как со стороны медицинского сообщества, так и общественности региона.