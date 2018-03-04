Миссионер предупреждает: Сектанты "забомбят" вас своей любовью (видео)

Как не стать жертвой сектантской пропаганды — об этом архангелогородцам рассказал эксперт по деструктивным культам, сотрудник петербургского апологетического центра «Ставрос» Артем Григорян.

Он объяснил, что сектой принято называть группу, которая появилась в результате отделения от предшествующей религиозной традиции, а культом — религиозную группу, которая возникла вокруг некоего духовного лидера или гуру.

По словам Артема Григоряна, к нему обращаются люди с вопросом, как вытащить человека из секты или культа. Причины, из-за которых люди оказываются жертвами, и ошибки их родственников в этот период очень похожи.

«Чтобы человек попал в культ или секту, нужно выполнение нескольких условий: кризисное состояние или ситуация — социальное потрясение, личная трагедия или драма. В такой момент человек теряет присущие ему качества, он становится уязвим и восприимчив. Второй момент — встреча с представителями религиозного движения, личная или заочная, через обращение к священным текстам. Этот этап должен привести к важному шагу — приход в общину. Это и есть критический момент погружения в религиозный социум. Если человек не пришел на встречу, шансы, что он попадет в секту, малы. Ведь именно погружаясь в религиозный социум, человек открывается для серьезного эмоционального воздействия, так называемой "бомбардировки любовью". Это выражение точно передает ситуацию, когда человек попадает в общину: ему оказывают максимально внимание, с ним очень учтивы и добры. На этом этапе возникает влюбленность. Вспомните себя в момент первого юношеского чувства. Тогда вы не могли критически воспринимать объект своей любви, не слышали ничего плохого об этом человеке, не видели отрицательных сторон и готовы были объяснить любой проступок любимого. Здесь происходит нечто похожее», — подчеркнул Артем Григорян.

Также эксперт отметил, что далее наступает второй этап — внушение идеи: «Сектанты не используют изощренных практик типа гипноза и приема психотропных препаратов. Чаще всего, если мы говорим о международных организациях, обработка происходит иначе: через манипуляцию сознанием при помощи некорректных логических конструкций».

Далее Артем Григорян рассказал, как бороться с наиболее распространенными манипулятивными приемами. Об этом можно узнать подробно, посмотрев видеозапись лекции.