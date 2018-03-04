"Всем здоровья!". В Северодвинске вспоминали о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Глава Северодвинска Игорь Скубенко принял участие в митинге памяти, посвященном 32-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

- За эти годы и наш город, и наша страна потеряли очень многих ликвидаторов аварии. Мы, наверное, не до конца понимаем, что могло произойти, если бы они не закрыли собой мир от ядерной стихии. Мы всегда будем помнить о тех, кто спас нас от самой масштабной в истории человечества катастрофы. Всем жителям города я искренне желаю крепкого здоровья, - сказал Игорь Скубенко.



У памятного знака ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС собрались родственники и вдовы, горожане и школьники, представители предприятий и организаций города.

Известно, что в аварийных работах принимали участие более 100 северодвинцев. 68 - ушли из жизни, их фамилии выбиты на гранитных стелах.



Память о коллегах бережно хранят члены общественной организации «Союз Чернобыль Архангельской области», созданной в городе корабелов в 2012 году.



За это время отделения союза открыты в Архангельске, Котласе, Вельске, Няндоме, Плесецке и других населенных пунктах. В школах регулярно проводятся уроки мужества и другие мероприятия.



- Никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни и здоровье за то, чтобы небо было мирным, а атом мы видели лишь в форме электрической лампочки, а не в виде ионизирующего излучения, - сказал ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Юрий Жуков.

P.S. Хроника катастрофы:

25 апреля 1986 г. персонал Чернобыльской АЭС готовился к остановке четвертого энергоблока на планово-предупредительный ремонт, во время которого предполагалось проведение эксперимента. Вследствие диспетчерских ограничений остановка реактора несколько раз откладывалась, это вызвало трудности с управлением мощностью реактора.

26 апреля в 1 час 24 минуты произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Несмотря на очевидные масштабы аварии, возможность серьезных радиационных последствий вблизи от атомной станции, а также доказательства трансграничного переноса радиоактивных веществ на территорию стран Западной Европы, на протяжении первых нескольких суток руководство страны не предпринимало адекватных действий в области информирования населения как СССР, так и других стран.

Более того, уже в первые дни после аварии были приняты меры по засекречиванию данных о ее реальных и прогнозируемых последствиях.

В результате аварии радиоактивному загрязнению только в России подверглась территория 19-ти субъектов с населением около 30 миллионов человек. Площадь территорий, загрязненных цезием-137, составила более 56 тысяч квадратных километров, на которых проживали около 3 миллиона человек.

В первый и наиболее острый период к ликвидации последствий аварии в зоне ЧАЭС было привлечено свыше 100 тысяч граждан СССР. Всего же за первые три года после аварии в 30-километровой зоне побывали 250 тысяч работников. Эти люди делали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии. В последующий период все работы по контролю за радиационной обстановкой, снижению доз облучения населения, реабилитации загрязненных территорий, оказанию медицинской помощи и социальной защите населения пострадавших районов проводились в рамках государственных целевых программ.

Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 г. из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.

В середине мая 1986 г. правительственная комиссия приняла решение о долговременной консервации 4-го блока с целью предотвращения выхода радионуклидов в окружающую среду и уменьшения воздействия проникающей радиации на площадке ЧАЭС.

Министерству среднего машиностроения СССР были поручены "работы по захоронению 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сооружений". Объект получил название "Укрытие 4-го блока ЧАЭС", всему миру он известен как "саркофаг". 30 ноября 1986 г. был подписан акт о его приемке на техническое обслуживание.

Осенью 1993 г. после пожара был остановлен второй энергоблок.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1996 г. в соответствии с Меморандумом, подписанным в 1995 г. между Украиной и государствами "большой семерки", остановлен первый энергоблок.

6 декабря 2000 г. из-за неполадок в системе защиты из эксплуатации был выведен последний работающий реактор - третий.

В марте 2000 г. правительство Украины приняло постановление о закрытии ЧАЭС. 14 декабря 2000 г. реактор был запущен на 5% мощности для церемонии остановки 15 декабря.

ЧАЭС была полностью остановлена 15 декабря 2000 г. в 13 часов 17 минут.