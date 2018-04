Поколение победителей: Анна Голодная и Уильм Снейп (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Анна Александровна Голодная



- После окончания средней школы № 9 в Архангельске я училась курсах клопферистов при Архангельском центральном телеграфе. Всех, кто заканчивал такие курсы, с 1940 года поставили на учет и нам выдали военные билеты.

В 1941 году поступила в пединститут на отделение английского языка. После первого курса в 1942 году получила повестку из военкомата. Помню, 30 мая собрали нас, девчонок, посадили в теплушки и увезли в Росту, под Мурманск. После принятия присяги нас направили на курсы радиотелеграфистов на Соловки. Так как у меня уже был навык работы по этой специальности, меня назначили командиром отделения – так началась моя служба в узле связи Северного флота. Он находился в скале, пост радиотелеграфистов располагался в каморке, где помещались только один стол с аппаратурой и один стул. В таком замкнутом пространстве было очень тяжело, душно, а работать приходилось по графику «день – ночь».

Немцы бомбили базу учебного отряда Северного флота, расположенную в бухте по 12 часов в сутки. От постоянных бомбёжек мы прятались под валунами – они были наше спасение. Кормили нас очень хорошо, давали флотский паёк. Продукты поступали с Северными конвоями, был очень вкусный белый хлеб, пышный – мы его называли «подарок Рузвельта», мясо, компоты. Белым хлебом мы девчонки делились с солдатами береговой охраны – им он не полагался.

Были разные казусные случаи. Однажды на посту задремала, вдруг неожиданно на пороге появился сам командующий Северного флота адмирал Головко. Испугалась, но доложила по уставу, что связь налажена и поддерживается со всеми пунктами Белого и Баренцева морей. О случившемся доложила начальнику узла связи Григорию Салтыкову, который успокоил, что всё будет нормально, взысканий я не получила. Было дело: в комендатуру забрали – шла на службу не по форме, шапку завязала, уши берегла. После бани была – помылась, всё выстирала. Патруль остановил – на гауптвахту меня. Плачу – мне на вахту надо! Три часа проплакала – позвонили, пришёл начальник узла связи. Освободили, всё обошлось.



Уильям Снейп



- Я был призван на службу в Королевский флот 27 марта 1940 год, когда мне только исполнилось 20 лет. Нас направили для первоначального обучения на корабль «Torpoint», а позже в том же году перевели в Чатам, на корабль «Pembroke». Оттуда – в Ширнесс на корабль «Wildfire». В 1942 году мне присвоили звание старшего матроса, и сначала назначили в береговую охрану в Ливерпуле на сторожевик «Eaglet».

Потом я служил на корвете К69 «Heather». Сначала мы сопровождали конвои через Атлантику в Ньюфаундленд. Затем наш корабль назначили в эскорт Арктического конвоя с пунктом назначения Архангельск. Конвой JW-54A вышел из Ливерпуля 15 ноября 1943 года. Через 9 дней на траверзе Кольского залива конвой разделился, нам было приказано охранять 11 транспортов, которые шли в Белое море к устью Северной Двины. Вечером 25 ноября мы пришли в Архангельск, в порт Экономия. Через два дня, едва отдохнув, мы вступили в охранение обратного конвоя RA-54B, с которым мне выпало участвовать в сражении с немецким линкором «Шарнхорст» при Нордкапе.

Конвои в Россию это был тяжелый военный опыт. Очень жаль, что долгое время жертвы многих моряков, которые погибли, оставались непризнанными.