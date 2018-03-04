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Любителям пощелкать. Фонд «Здоровье» объявляет фотоконкурс «Моя поликлиника (мой ФАП)»

Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляет о начале фотоконкурса «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель – привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь. Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, санитарных условиях, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания медпомощи в них.

 

«Чего мы хотим от медорганизации, куда обращаемся за помощью? Чтобы она располагалась недалеко от дома, чтобы можно было спокойно записаться на прием и не сидеть потом в очередях. Чтобы нас принимали грамотные специалисты и можно было пройти обследование или назначенные врачом процедуры на современном оборудовании. А как обстоят дела в реальности именно в вашей поликлинике или ФАПе? Это мы и хотим выяснить, объявляя наш фотоконкурс. Мы ждем снимки с вопиющими примерами – очереди, антисанитарные условия, аварийное состояние помещений, устаревшее оборудование, не распакованные коробки с техникой, отсутствие пандусов и других элементов доступной среды, слабая организация работы персонала, нехватки специалистов. И с большим удовольствием посмотрим на фотографии медорганизаций, которые, наоборот, находятся в отличном состоянии, и опыт работы которых стоит распространить среди коллег», – пояснил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

 

Фотографии публикуются Участниками на страницах в социальных сетях https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika. В случае, когда Участник отправляет фотографию через Instagram, он должен выложить фотографию у себя на странице, отметить пользователя Фонд «Здоровье» (@fond_zdorovie) и Моя поликлиника (@moyapoliklinika) и не удалять пост до завершения Конкурса с хэштегом Конкурса.

Фотография размещается на главной ленте группы с хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография отражает высокую удовлетворенность медорганизацией), или #мояплохаяполиклиника (если фотография отражает низкую удовлетворенность медорганизацией).

 

Обязательное условие для Участника состоять минимум в одной из трех групп фонда «Здоровье» в социальных сетях, где проводится Конкурс (https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika), а также сделать репост фотографии, размещенной в группе, у себя на странице (не удалять до завершения Конкурса).

На публичной странице Вконтакте https://vk.com/moyapoliklinika, необходимо предложить новость, загрузить фотографию с хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография отражает высокую удовлетворенность медорганизацией), или #мояплохаяполиклиника (если фотография отражает низкую удовлетворенность медорганизацией).

 

Организаторы конкурса будут принимать работы по 30 сентября 2018 года. Работы участников будут публиковаться на страницах Конкурса в социальных сетях: https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika.

С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят 6 лучших работ.

 

В ноябре будут объявлены итоги Конкурса. Победителей ждут призы и подарки.  

26 апрель 10:44 | : Будни

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