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Благотворительный фонд "Аквилон Инвест": Спасибо, дорогие, за Победу!

Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» и Александр Фролов организовали для ветеранов Ломоносовского округа праздничный концерт к Первомаю и Дню Победы.

В зале их немного - тех, кто действительно помнит страшные 1940-е годы. Этот концерт - для ветеранов Ломоносовского округа организовала команда депутата Александра Фролова и благотворительный фонд «Аквилон Инвест». Софье Григорьевне Поповой 91 год, труженица тыла войну вспоминает стихами.

- Светомаскировку с окон сняли. Наклеенные крест накрест газетные полоски отмывали, что при бомбежке окна сохраняли.

В зале АГКЦ много тех, кто с нетерпением ждал родных с фронта. Кто-то дождался, а кто-то продолжал верить и надеяться. Дети войны, им было по 5-10 лет , но тот самый День Победы помнят, как вчера.

- Вся деревня у нас узнала про Победу. Все ликовали, радовались. Как раз Пасху праздновали, качели повесили, малыши все качаются, поют, - рассказывает Лидия Пахова.

- Зашел сосед, забежал. Война закончилась! Война закончилась! Меня брат схватил на руки. Мы жили как раз где площадь профсоюзов, рядом. И меня потащил на площадь. И что я запомнила, народ - целовались, обнимались, - вспоминает Валентина Делягина

Депутат городской Думы Александр Фролов и благотворительный фонд «Аквилон Инвест» такие встречи они проводят каждый год.

- Мы проводим такие мероприятия уже более 15 лет. Это уже стало хорошей традицией. Ветераны ждут их, им очень важно внимание, а для нас – пообщаться с ними, услышать их пожелания, предложения, замечания, наказы. Это – золотой фонд нашего города! Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья и счастья! Живите долго, на радость детям, внукам и правнукам! А наша команда продолжит вам помогать добрыми делами, - отметил Александр Михайлович. По его словам, сейчас забота о ветеранах – одна из главных задач его молодой команды.

- 9 мая это праздник, который очень важен для нашей страны. И отношение к ветеранам войны должно быть особым. Прежде всего, необходимо внимание и не безразличное отношение. И мы проводим такие мероприятия не только накануне праздника, но и в течение года. Это необходимо, для того, чтобы ветераны чувствовали, что их помнят, что их подвиг не забыт. И то, что мы сейчас есть, что мы живем – это благодаря нашим ветеранам, говорит Сергей Чанчиков, руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест».

- Огромное спасибо нашим ветеранам за то, что они сохраняют память о войне, о великом подвиге нашего народа и рассказываете об этом молодежи, чтобы у нее в голове и сердце оставалась память о том страшном времени, о Победе! Благодаря этому правда о войне, о вкладе в Победу над фашизмом нашей страны будет сохранена, несмотря на любые попытки переписать историю, - считает депутат гордумы Сергей Пономарев.

Всем, кто не смог прийти на концерт - подарки ко Дню Победы принесут домой. А 26 апреля откроют свои двери для активистов отремонтированные помещения Совета ветеранов Ломоносовского округа Архангельска. Их обновили также при помощи депутата Александра Фролова. И еще, по заявке жителей Ломоносовского округа и Майской Горки за счет фонда «Аквилон Инвест» распечатано более 300 портретов героев Великой Отечественной войны, которые 9 мая пронесут в строю Бессмертного полка.

    

25 апрель 14:51 | : Будни / Культура

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