Какая экология в Северодвинске?

Глава Северодвинска Игорь Скубенко провёл заседание координационного совета по охране окружающей среды.

Первой слово для выступления взяла руководитель центра семейного творчества «Я - самость» Людмила Жилибовская. Она рассказала об экологических проектах, инициатором которых стала её организация.

- С 2009 года работает программа «Вместе мы можем многое». Совместно с единомышленниками мы шефствуем над Приморским парком. Все посадки и процедуры ухода за растениями согласовываем с администрацией и руководством парка культуры и отдыха, - отметила Людмила Жилибовская.

Ощутимую пользу приносят и экодесанты, как, например, проект «Куртяево - наша забота».

- Если несколько лет назад собранный мусор вывозили с заповедной территории двумя 5-тонными самосвалами, то в прошлом году мы набрали всего пять мешков отходов, - подчеркнула она.

Игорь Скубенко поддержал идеи общественницы закрепить за зелёными территориями куратора: общественную организацию или бизнес, а также - создать добровольческий центр эколого-просветительской направленности.

- Чтобы помочь вам определиться с помещением, я дам соответствующее поручение заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой, - сообщил глава города.

Заместитель начальника северодвинского территориального отдела областного Управления Роспотребнадзора Андрей Кучеренко, рассказал о состоянии окружающей среды в 2017 году. Он отметил, что предельно допустимые концентрации вредных веществ почти не превышаются. Исключением стали апрель май и декабрь, когда отмечалось загрязнение воздуха.

- В водоёмах Северодвинска патогенной флоры и гельминтов не выявлено. Качество питьевой воды отличается стабильностью. Вспышек инфекционных заболеваний или отравлений мы не зафиксировали. Специалисты регулярно проверяют цех № 19 АО «ПО «Севмаш». Он производит очень приятное впечатление. Радиологическое загрязнение почвы в городе отсутствует, - доложил Андрей Кучеренко.

Участники совета задали Игорю Скубенко вопрос о состоянии и дальнейшей судьбе городского полигона ТБО.

- Любой подобный объект пожароопасен, ведь в теле полигона развиваются различные химические процессы. Нужно переходить на более совершенную систему обращения с отходами. В регионе планируется построить четыре мусоросортировчных комплекса с современными полигонами. А нашу свалку можно рекультивировать на средства федеральной программы, - ответил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)