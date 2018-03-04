О рае и аде. Теософские размышления

Шестьдесят секунд в минуту, час за часом, из года в год. Механически и порой бездумно мчимся мы от дольнего мира к горнему, зачастую полагая свое странствие бесконечным и ориентируясь на фантомные маяки. Между тем, вариантов будущего не так уж много — а именно два!

Для религиозного человека разговор об аде и рае — один из самых серьезных. Тема эта популярна, но не избита, она раскрывается в Священном Писании и Предании Церкви, о ней размышляли писатели и философы в загадочной глубине эпох, однако постигать её чрезвычайно трудно — мир иной, потусторонний, воскресение мертвых, рай и ад, Страшный Суд непознаваемы в опыте земной жизни.

Из первых глав библейской Книги Бытия можно узнать, что на неком Востоке был насажен райский сад. Где он находился? Многие современные исследователи считают, что он был в диапазоне от Армянского нагорья до Южной Месопотамии. Из Библии известно и то, что главным украшением сада был Адам, которому Бог даровал помощницу Еву. Они были не смертны и не бессмертны, не стыдились наготы и имели постоянное общение с Богом. После грехопадения они были изгнаны из рая, и ангел был поставлен, чтобы не пускать их обратно. Так люди стали подвержены страданию и смерти, потеряли близость пребывания и общения с Богом.

По мнению некоторых богословов, Эдем можно также воспринимать как некий символ наслаждения. Следовательно, потеря рая — это потеря блаженства, свободного безболезненного существования тела и свободного беспрепятственного общения с Богом. В пророческих книгах Ветхого Завета встречаются ностальгические пассажи об утраченном рае.

Новозаветные представления о рае опираются на три основных источника — это обещание Христа, данное разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23:43). Рай здесь есть обозначение Царства Небесного. Вообще Царство Христово и рай нередко отождествляются.

Еще один источник наших представлений — Второе послание к Коринфянам апостола Павла. Там он описывает, как был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2Кор. 12:4). Апостол говорит, что он восходил до третьего неба. Есть святоотеческое понимание этих небес как неких тайн любомудрия, тайнозрительного богословия.

Третье новозаветное место, из которого черпаются идеи и образы рая и ада — это Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Апостол Иоанн так писал о своем опыте видения рая: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откр.21:1-7).

Наш современник, известный библеист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) отмечал, что видеть во всех образах Апокалипсиса вневременные символы — ошибочно, потому что они взяты из исторического контекста, они сообразны историческому контексту книги Иоанна Богослова как конкретного послания конкретным семи церквам Асии. «Все эти образы и символы надо понять в специфической ситуации первых читателей книги, в их социальной, политической, культурной, религиозной ситуации. Только так, поняв эту книгу для того времени, мы можем использовать ее смысл и значение для нашего времени. Однако нам следует избегать и противоположной ошибки — считать образы Откровения буквальными описаниями "реального" мира и предсказаниями неких событий в этом "реальном" мире. Они — не просто система кодов, которые следует раскодировать, чтобы увидеть в них образы реальных людей и событий. Они должны быть прочитаны ради их богословского значения и ради их способности вызывать экзистенциальную, то есть жизненную реакцию и ответ», — говорил отец Ианнуарий в одной из лекций по Апокалипсису на радио «Град Петров».

Итак, рай в библейской традиции есть блаженная вечная жизнь, бытие человека в радости, будущее состояние людей, искупленных и спасенных Христом. Рай — это и небеса, и новое небо, и лоно Авраамово, и дом Отца Небесного, и Гора Сион, и Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В евангельском благовестии все эти термины и понятия суть об одном и том же.

В противоположность созданному Творцом раю существует ад, которого Бог не создавал. В христианском богословии ад понимается как место, куда уходят грешные души после завершения земного странствия. Ад появился тогда, когда появился первый грех людей. Ад есть бытие человека в месте, удаленном от Бога, бытие без Бога, без общения с Ним.

По мнению отца Ианнуария (Ивлиева), Священное Писание не знает единого учения о посмертном существовании. Однако даже в разных религиях представления о преисподней во многом схожи.

В Ветхом Завете адом назывался шеол — подземное царство мертвых. Слово шеол имеет много значений, это всякая яма, пропасть, царство смерти, земля забвения, страна безмолвия, обитель мрака, загробный мир, неизведанная глубина. Там, по представлению ветхозаветных людей, души грешных влачат бесцельное и безрадостное существование. Но и праведники сходят в преисподнюю. Иаков, Авраам и Иов сходят туда, в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, где нет устройства, где сама тьма.

«Следует подчеркнуть, что шеол есть царство именно мёртвых, а не живых. Жизнь дает только Бог Своим Духом. Когда Дух отнимается, человек перестает быть живым и, собственно, перестаёт быть человеком. В шеоле обитают не люди, а их мёртвые тени ("рефаим")», — считал архимандрит Ианнуарий (Ивлиев).

В древнегреческом гомеровском представлении души пребывают в аиде как бы в неком бессознательном состоянии. Аид Гомера — это обреченность, место, откуда нет возврата и где нет никакой информации. Это некое забвение, темнота, отсутствие знания.

Библейское богословие отличается от греческой мифологии. У пророка Давида есть предсказание о том, что рай и ад не лишены присутствия Божия: «Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты» (Пс.138:8). В Писании мы также находим фразу «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Деян. 2, 27).

Согласно Ветхому Завету, ад как будто бы не бессмертен. В какой-то момент по пророчеству Иезекииля восстанут мертвые тела, облекутся кости в плоть свою, человек обретет новую жизнь, новое бытие в неком восстановлении, в преображенном мире.

Пророк Исаия писал: «Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц, снимет поношение с народа Своего по всей земле» (Ис. 25:8). И он же восклицал: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела, воспряните, торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса Твоя роса растения и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19)

Апостол Петр в своем послании говорит, что Иисус Христос после Крестной смерти Сам сошел во ад. В новозаветном богословии ад побеждается Христом. «Ад огорчился, встретив Тебя долу: огорчился, потому что упразднился, огорчился, потому что был осмеян», — говорится в Огласительном слове на Пасху святителя Иоанна Златоуста.

Святой Григорий Нисский писал, что князь тьмы обманулся, приняв в свое царство душу Бессмертного; душу Того, Кто не согрешил, ад не смог удержать, вечные оковы преисподней были сокрушены. «Для того истинная Премудрость и посещает велеречивое сие сердце земли, чтобы уничтожить в ней великий во зле ум и просветить тьму; чтобы смертное было поглощено жизнию, а зло обратилось в ничтожество, по истреблении последнего врага, который есть смерть» (Слово третье на Святую Пасху, и о тридневном сроке Воскресения Христова).

Мы видим, что новозаветное богословие продолжает образы, начатые в Ветхом, но описывает как некую реальность разрушение ада. По слову апостола Петра, Христос проповедовал Евангелие «находящимся в темнице духам... некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя...» (1Петр. 3.19-20). Господь после проповеди освободил из ада души умерших праведников, ожидавших пришествия Мессии. Вышли из ада и те, которые о Христе не знали, созревали для принятия Благовестия, но впервые услышали от Христа, уже будучи в аду.

Христос даровал людям жизнь вечную, воскресение, обетование жизни с Богом. И жизнь вечная начинается на земле через бытие с Творцом через Христа. В то же время Христос в Евангелии говорил, что не соделавшие добрых дел, не накормившие голодного, не напоившие жаждущего, не посетившие тех, кто в темнице, не одевшие нагого, пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В другом месте идет речь про огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его.

Ад побежден, но ад неким образом продолжает существовать. Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что «преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни, при сохранении жизни». Человек имеет полную свободу принять Бога или отказаться от Него, значит, должно во Вселенной быть место, где человек может свободно существовать в отказе от бытия Бога. Именно это место — ад.

Суммируя краткий обзор церковных представлений о рае и аде, уместно процитировать мысль святого Симеона Нового Богослова: «Ад и тамошние муки всяк представляет так, как желает, но каковы они, никто решительно не знает». Точно так же, по мысли преподобного Ефрема Сирина, сокровенное лоно рая недоступно созерцанию.

«Хвала Правосудному, владычествующему с благостию! — восклицал святой Ефрем в труде «О рае», — Благ, не вовсе Заключающий пределы свои, но по беспредельной любви Своей Нисходящий и к нечестивым; над достоянием Его распростерто облако благостыни Его, и на сущих во пламени дождит оно щедроты Его, чтобы и мучимые могли вкусить прохлаждающей росы».

(по материалам Архангельской епархии)