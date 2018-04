Поколение победителей: Виктор Батраков и Берт Глэйзбрук (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Виктор Иванович Батраков



- Я никогда не предполагал, что моя судьба сложится именно так. Во время войны я работал учеником моториста в Архангельске, в управлении Северных портовых изысканий. Мы ремонтировали судовые двигатели, обеспечивали работу портовых судов, которые были очень нужны на рейде Северной Двины, чтобы организовать приемку транспортов союзных конвоев. В 1944 году я узнал об открытии АШМО (Архангельская школа мореходного обучения), решил поступить туда. Мой приятель, которому посчастливилось уже ходить на судах, говорил мне: учись только на матроса. Работа всегда на свежем морском воздухе, на палубе, весело! Я и пошел на матроса. После учебы участвовал в перевозках стратегических военных грузов между Мурманском и Архангельском, портами Балтики. Там и встретил Победу.



Берт Глэйзбрук



- В возрасте 17 лет я принял решение записаться в Королевский военно-морской флот. В Эджваре я прошел комиссию и был принят на службу со 2 сентября 1942 года. С ноября 1943 года я участвовал в проводке Арктических конвоев, сначала на эсминце «Серапис», потом на эсминце «Уолкер». На последнем корабле мы шли в эскорте конвоя RA-59. Ко всем неприятностям, которые нам причиняла погода, добавились атаки подводных лодок. Наш «Уолкер» был старым кораблем, построенным еще в первую мировую войну. Нас мотало на волнах – мы поднимались как на гору и потом падали в пропасть с громким ударом об воду – это казалось длилось целую вечность. Мы не знали – когда придет наша очередь получить торпеду. К этому добавлялось сплошное обледенение и жуткий холод. Мы одевали на себя всю одежду, какая была в наличии: помню, я носил теплое белье, два жилета, полувер, сапоги поверх морских ботинок, шинель и сверху – полушубок. На голове – две «балаклавы» под стальным шлемом, на руках – две пары перчаток. И их нельзя было снять, не рискуя содрать кожу с ладоней. И так одетые мы должны были постоянно скалывать лед с палубы, лееров, орудий. На память у меня осталось фото нашего экипажа на борту корабля. Я часто думаю о тех ребятах и ветеранах, которых сейчас нет с нами…





































