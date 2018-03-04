Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт просит подкдючиться к подготовке Дня Победы глав всех регионов

Общероссийский народный фронт просит руководителей субъектов России активно подключиться к подготовке мероприятий движения в рамках Дня Победы. Соответствующие письма направлены главам всех регионов страны.

Представители Народного фронта ежегодно проводят акцию «Урок Победы – Бессмертный полк», а также реализуют проект «Имя героя – школе» и осуществляют мониторинг функционирования мемориалов «Вечный огонь». В связи с этим руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов попросил глав субъектов оказать содействие в поддержке этих мероприятий в образовательных учреждениях в период с 23 апреля по 13 мая.

«Урок Победы – Бессмертный полк» – это уже ставший ежегодным проект ОНФ, в котором принимают участие школьники по всей стране. Они сами рассказывают одноклассникам о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и их подвигах, приносят в класс награды и старые фотографии, делятся тем, что осталось в памяти о героических предках. В этом году мы предлагаем формат данного урока распространить на вузы, чтобы участие в нем приняли и студенты. Рассчитываем на то, что власти регионов окажут нам помощь в подборе площадок для этого. Также в рамках акции «Урок Победы – Бессмертный полк» школьникам будет предложено подготовить аудио- и видеоролики с рассказами о своих доблестных, воевавших против фашизма родственниках. Народный фронт просит руководителей субъектов разместить их в качестве заставок на региональных и местных теле- и радиоканалах», – рассказал Анисимов.

Также среди других патриотических инициатив Народного фронта в регионах успешно реализуется проект ОНФ «Имя героя – школе». В ходе этой работы школам присваиваются имена героев-соотечественников, создаются школьные музеи, открываются памятные доски, издаются брошюры. Более 300 школ в 67 регионах уже получили имена героев Великой Отечественной войны, Героев России и героев-земляков. Создана электронная база школ, получивших имена героев, на ресурсе imena.onf.ru.

Несколько лет активисты ОНФ ведут реестр функционирования мемориалов «Вечный огонь», согласно которому в стране насчитывается 4 тыс. 330 мемориалов, 26% из них функционируют постоянно, а 74% – в праздничные дни и памятные даты.

Кроме того, в этом году накануне Дня Победы активисты ОНФ создадут на улицах городов патриотические граффити «Наша Победа», где изобразят героев, известных полководцев, сцены из сражений, а также военную технику. Акция затронет около половины регионов страны.  

24 апрель 09:20 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (205)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20