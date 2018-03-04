Протоиерей Евгений Соколов: Любовь женщины спасла нашу страну

В современном мире идет множество споров о предназначении женщины, ее принципиальном отличии от мужчины. На Западе борьба за так называемые «равные права» принимает уже откровенно дикие формы, когда уничтожается само понятие пола, запрещаются слова «отец» и «мать». И в этом есть своя безбожная логика. Если человек всего лишь случайный виток эволюции — почему бы ему самостоятельно не определять свой пол или совсем не отказаться от него. Подлинное призвание женщины можно понять только через Божественное Откровение, явленное в Церкви, считает руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

- Давайте вспомним: в Райском саду, когда Адам сделал первоначальную работу – дал имена всем животным, растениям, насекомым, цветам, ему стало скучно и грустно. Тогда Бог сотворил ему помощницу по образу и подобию. И дал заповедь: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте землею» (Быт 1:28). Это предназначение человека. И мы видим, что после его грехопадения, изгнания из Рая все меняется: человек в скорбях, кровью и потом добывает свой хлеб насущный. Произошел страшный духовный разрыв, человеческая природа оказалась изуродована: плоть стала главной, подчинив целиком душу. Соединить дух, душу и тело снова можно было только в таинстве любви. И женщина получила от Бога призвание быть главной носительницей этого таинства.

Можем вспомнить, что через женщину грех вошел в мир. Но и спасение пришло через женщину. Никто не поднимался на такую высоту, как Богородица, через Которую Бог сошел на землю. Как женщина смогла взойти на такие вершины? Прежде всего, благодаря дару материнства. И это первое и главное ее отличие от мужчины. Апостол пишет: «Жена спасется через чадородие» (2 Тим. 2:12-15). Почему? Мать любит любого ребенка: и больного, и здорового, и шаловливого, и тихого – она не может не любить. Она впускает всех в свое сердце, поэтому чем больше детей, тем больше раскрывается ее душа. Кроме того, она носит этого ребенка, он связан с ней еще во внутриутробном состоянии.

Можно обратить внимание на словосочетание «мудрая женщина». В адрес мужчины так почти никогда не говорят. Что такое мудрость? Это ум, умноженный на любовь. Потенциал мужчины в интеллектуальном плане выше. Но именно женщина является главным носителем нравственности и духовности. Можно вспомнить святых отцов: «Если женщина потеряет стыд – то ни одна живая душа на земле не спасется». Во всей истории человечества женщину берегли именно как источник нравственности, духовности и любви. Мало кто задумывается об этом. Именно поэтому были запретные профессии для женщины, например, военное служение. На войне волей-неволей приходится убивать, это повреждает душу. Если женщина будет воевать наравне с мужчиной, то кого же она родит?

- У апостола Павла есть такие слова, когда он размышляет о союзе мужчины и женщины, о браке: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика есть» (Еф. 5:31-32). Здесь два загадочных момента: во-первых, не жена по апостолу уходит от своих родителей, а муж. А во-вторых, указание на великую тайну, когда «двое соединяются в одну плоть». Как эти слова объясняет Церковь?

- Давайте начнем со второго. В чем тайна плотского общения людей? Их души сливаются в этот момент. Очень важно знать, чего ты касаешься. Мы не касаемся больных туберкулезом, холерой, тифом, боясь заразиться. Сегодняшняя неразборчивость в половых связях говорит о том, что люди не любят свои души. С какой душой они соприкасаются во время плотского соития? Неужели все равно? Если перед нами зараженная, больная, порченая душа, она испортит и нашу душу. Мы совершенно игнорируем эту тайну, о которой предупреждены.

Церковное таинство брака соединяет души уже в вечности. После Венчания из храма выходит другой человек, потому что его душа соединена с душой супруга (или супруги), как сообщающиеся сосуды. Если плохо одному в духовном плане, болит душа, у второго она болит точно так же. И эта боль ощущается за сотни километров, я это знаю по себе. Человек уже начинает беречь себя не потому, что он не хочет «болеть», а прежде всего, чтобы не причинить боль другому. Со временем в духовном плане супруги становятся одним человеком. Как пример — Пресвятая Троица: три личности, но в бесконечном таинстве любви у Них общая внутренняя сущность, внутренний мир един, потому что любовь сжигает все разногласия. Со временем, конечно, не сразу, любовь к своей супруге (или супругу) сжигает все, что мешает противоположной стороне – то, что ей неприемлемо, больно, неприятно. И в этом непременное счастье людей, которые вступают в брак.

«Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей» – именно не жена идет к мужу, а муж идет к жене, потому что она хранительница очага. Куда уходим? К семейному очагу. В духовном плане неважно, даже если жена приходит в дом мужа, хранительница очага она. Со временем родители уходят, он заботится о ней, обеспечивает всем, но хранительница внутреннего духовного мира – женщина, как лучше умеющая любить. Мужчине дан дар силы, ума, а женщине — дар любви, ни с чем не сравнимый.

Любовь – это добровольная радостная жертва ради близкого человека. Любовь – огромная бесконечная сила, которая помогает человеку, если цель правильная, переносить все из любви к Богу и веры в Него. Русская женщина настолько научилась любить, что своим подвигом спасла и страну, и Церковь в самые тяжелые годы гонений, войн и разрухи.

- Современное общество являет собой печальное зрелище: растет число абортов, распадаются браки, женщины отказываются рожать. Все это под лозунги, что женщине нужно сделать карьеру, нужно состояться в жизни, а семью можно и потом, в 30-40 лет. А можно и без семьи и детей обойтись...

- В свое время мировая закулиса хорошо поняла, что главное, на чем держится Россия, – любовь русской женщины, поэтому ее надо развратить. И надо сказать, они преуспели. Почему современные женщины отказываются рожать? Христос объясняет, что «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Если женщина не хочет рожать, она не любит своих детей. О какой любви идет речь? Любовь заменяется страстью, а это полярные вещи. Любовь – это жертва ради кого-то. Страсть – всегда в удовлетворении своего «я», своих похотей. И сегодня страсть – это норма, она прививается ребенку с малого возраста. В три года девочка уже не может оторваться от телефона или компьютера, и, вырастая, она продолжает эти страсти углублять. Мы стоим перед страшной бездной: если женщина не хочет рожать, значит, она не умеет любить. Она не хочет расширять свою душу, не любит свою душу.

А чему удивляться, когда публичному осмеянию подвергается нравственная чистота, скромность, целомудрие, девство? Давайте посмотрим, как в Библии описывается первая плотская связь: «Адам познал Еву». Что значит «познал»? Что-то загадочное, неизвестное, тысячу раз желанное, глубокое. Теперь давайте представим, что мы уже вступили в плотскую связь, мы все знаем, нам все знакомо. Затем мы женимся, и начинается не познание, а сравнивание с тем первым. И если то первое было в плотском плане более страстно, более желаемо, то возникнет недовольство. Тогда начинается поиск, который приводит к блуду. Мы начинаем искать то, что было уже когда-то, потому что имеющееся не устраивает.

Действительно, первая брачная ночь – это огромный камень в фундамент будущей семьи. А если этого кирпича нет, то пойдет сравнение, а не познание, не что-то великое, новое, сказочное, волшебное, когда души и тела сливаются, становятся едиными, когда происходит симфония духовной и плотской любви. Будет просто телесное наслаждение. Я по своему опыту говорю, что таинство первой брачной ночи — это ни с чем не сравнимое чудо. И тот, кто имеет плотскую связь до свадьбы, он себя жестоко обокрал, он лишил себя этого таинства. Дом, построенный на песке, не устоит. И мы видим это в повсеместных скандалах, изменах и разводах.

- Почему в Церкви обращают такое внимание на внешний вид, одежду? Часто это вызывает негативную реакцию: «Я как хочу, так и одеваюсь. Не надо тут дресс-код вводить!».

- Есть такая фраза: встречают по одежке. Идет девушка, по-современному одетая, простите, на ней просвечивает все, вплоть до нижнего белья. Когда молодой человек видит такую девушку, у него возникают только плотские желания, потому что такой внешний вид – предложение себя исключительно как «плоти», фигуры, внешности, «украшенной» с помощью косметики и прочее. Женщина просто уродует свой образ и подобие. Теперь давайте представим, что идет женщина в традиционной одежде – длинной юбке, закрытой блузке. Она тайна, загадка. И тогда эта женщина, как любая загадка, привлекательна. Хочется узнать, что это за личность, которая подает себя так. Через наш клирос за все годы прошло более 30 человек, и практически все они создали прекрасные семьи, потому что они были и оставались настоящими женщинами. Быть для мужчины загадкой, тайной – в этом секрет подлинной женской красоты.

- Любовь, материнство, хранение семейного очага — основа женского служения. Но все же Церковь не отрицает и возможность карьеры для женщин, в том числе в сфере управления. Как совместить профессиональную деятельность с Божественным призванием?

- Необходимо расставить приоритеты: на первом месте вера и Церковь, затем семья, дети, муж. Это главное. И если видим, что работа мешает чему-то из перечисленного, то ею надо пренебречь. Вспоминаю, в 1970-е годы был такой случай, о котором все писали. В Иваново была женщина, директор фабрики, Герой Социалистического Труда. Ее снимали в фильмах, показывали по телевидению, у нее постоянно брали интервью. И вот ее дочь вышла замуж и родила. Та женщина пошла на пенсию. Ее спрашивали: «Как? Вы? Да вы же можете нанять…» Она сказала: «Как директора меня заменят, как бабушку не заменит никто». Какой простой был ответ! Человек умел любить, сказал: внука на работу я не променяю. Поэтому, пожалуйста, может быть карьера. Но если это мешает воспитанию детей, семейному быту и прочему, надо жертвовать. Как мы можем научить ребенка тому, чего сами не умеем? Если мы любим работу больше, чем детей, то и дети потом ответят нам тем же.

- Как мужчина должен относиться к женщине, чтобы раскрыть все ее лучшие черты, создать по-настоящему крепкую семью?

- Сила женщины в ее слабости, поэтому на мужчине лежит всеобъемлющая забота о более слабом существе: и материальная, и моральная, и духовная. Он должен взять на себя все тяготы, все скорби. Если есть неприятности в семье – на женские плечи это не надо возлагать. Давайте вспомним сказку «Аленький цветочек», когда купеческая дочь, увидев Чудище, падает в обморок. Что он ей говорит? «Уезжай, не полюбишь ты меня». А то, что он от тоски умрет, он ей не говорит, не тревожит ее. Вот подлинная любовь. Мужчина должен взять на себя все эти внешние скорби, тяжести. Не потому что женщина белоручка, но потому что, сохранив ее душу, он получит огромную любовь взамен, и нежность, и ласку, и преданность, и хорошее воспитание детей. Он в сто крат больше получит, если будет правильно любить женщину, ограждая ее по возможности от всех тягот. Это главная задача мужчины. Сегодня молодые люди постоянно ноют, стонут, страдают напоказ, рассказывают о своих проблемах… Зачем? Необходимо – поговори, но, если можешь, помолчи, перенеси.

Часто говорят, что мужчина должен командовать в семье. Да, но при условии, что он умеет любить свою жену. Как пишет апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:25). Он жизнь Свою отдал, на мучения пошел. Видели, как Христос любит Церковь, любите так же. На крест готовы? Тогда командуйте. Но если вы не умеете любить, какого подчинения требуете? Если не умеете любить, никакого подчинения не будет.

(по материалам Архангельской епархии)