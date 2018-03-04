"Я не понимаю этих разговоров". Ветеран Северодвинска о праздничных пайках

Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Иванов прокомментировал негативные высказывания пользователей социальных сетей о помощи муниципалитета, оказываемой участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда.

- Любая помощь перед каждым праздником - это добро людям, вне зависимости от её размера. Люди ждут, в первую очередь, уважения, признательности за то, что они дали Родине и городу. На мой взгляд, обсуждать размер помощи вообще некорректно, - сказал Владимир Иванов.



Напомним, опубликованная на сайте администрации Северодвинска новость о выдаче 1500 рублей всем ветеранам войны и дополнительных денежных сертификатов в размере 1000 рублей инвалидам и жителям блокадного Ленинграда, получила ряд негативных комментариев в социальных сетях.



Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Сахарова назвала их провокационными.



- Мне стыдно за авторов этих высказываний. Им стоит задуматься о нравственности, морали и этике, - сказала Ирина Сахарова.



С ней солидарен и председатель городского Совета ветеранов войны и труда.



- Я не понимаю разговоров про ветеранские пайки, говорящих что это - подачка или снисхождение к жителям. Это уважение в рамках того, что может сделать город, - подчеркнул Владимир Иванов.



Добавим, что оказанием финансовой помощи ко Дню Победы социальная поддержка 811 ветеранов не ограничивается. Так, за счет средств местного бюджета по заявкам ветеранов в течение года выполняется косметический ремонт квартир, а всем жителям в возрасте старше 70 лет несколько лет подряд предоставляется бесплатный проезд на городских и дачных автобусных маршрутах.

Помимо этого, волонтеры Северодвинска проводят акцию «Чистые окна», помогая по дому тем, кому трудно передвигаться самостоятельно.



Кроме того, ветеранам оказывается услуга «Социальное такси» - после обращения в Совет ветеранов заслуженные люди могут бесплатно съездить в лечебные учреждения и обратно.

Бескорыстно оказывают помощь старшему поколению и некоторые предприниматели, бесплатно предоставляющие пожилым людям бытовые и прочие услуги.