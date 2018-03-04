«Нужна ли современному человеку Церковь?» — на этот вопрос ответил в Архангельске протоиерей Алексей Уминский. Встреча известного проповедника и телеведущего, настоятеля московского храма Святой Троицы в Хохлах с архангелогородцами прошла в Камерном зале Поморской филармонии в дни Пасхального фестиваля.

Сегодня Церковь многие люди воспринимают как нечто архаичное, из далекого прошлого, следовательно, поставленный вопрос закономерен, полагает священник. «Мир живет в таком скоростном режиме, в котором Церковь жить не может. Он живет такими темпами, технологиями, визуальными образами в том числе, которые ей не подходят, — говорит отец Алексей. — Церковь — сообщество консервативное, потому что ей принадлежит обязанность хранить неизменными глубинные вещи, связанные с основой веры, со Священным Писанием и церковным Преданием. Это то, что должно быть нерушимо и сохранно. В этом смысле Церковь видится как место заповедное».

В прежние времена Церковь была нужна во всех сферах жизни человека. Не он ее выбирал, а она его, продолжил священник: «Человек рождался в Церкви, крестился, венчался, умирал. Гражданский календарь был связан исключительно с церковной жизнью. Человек ничего не мог без Церкви. Например, Ульянову (Ленину), при поступлении в Казанский университет не мешало то, что его родной брат был казнен за попытку цареубийства, был террористом. А мешало отсутствие справки об Исповеди и Причастии. И тогда Владимир Ильич пошел в церковь, исповедался, причастился, получил справку о благонадежности и с успехом был принят на юридический факультет. Конечно, такая Церковь была всем нужна, потому что без нее не родишься, не умрешь, шагу не сделаешь. И вдруг XX век все разрушил, совершенным образом весь мир перевернул. И мир вдруг почувствовал, что ему такая Церковь, которая не сохраняет его от войн, от репрессий, от революций, от расстрельных рвов, от концлагерей, не нужна. Современному человеку все равно, где он будет похоронен, в церковной ограде или вне ее, будет он крещеным или нет, брак он может заключать сколько угодно раз в своей жизни, и развод его не пугает, учиться он может, где хочет, работать тоже, или вообще не работать, а путешествовать по всему миру. И Церковь тут вообще ни при чем. В социальном смысле она все меньше востребована».

Мы живем в мире совершенно свободного выбора, полагает священник, человек сам за себя отвечает, выбирает свою веру, свою религию. По некоторым представлениям, Церковь нужна только полуживым, больным людям. «Действительно, в храмах большое количество людей, которые приходят после слома, с порушенной судьбой, много там и психически больных людей. Тогда вопрос, что это — Церковь полуживых людей или Живого Бога? Именно Церковь оказывается тем пространством в жизни, где нет фейсконтроля, и она собирает в себя тех, о которых сказал апостол Павел — не много среди вас умных, богатых, красивых, все это мусор. Мы тот самый божественный мусор, который Церковь в себя собирает. Тогда Церковь нужна небольшому количеству людей, которые почувствовали себя в этом мире совсем чужими, выброшенными из него, как выбрасывается мусор. Мы не боимся этого, потому что знаем: Церковь — духовная больница. И тем не менее, она не может быть только духовной больницей, не может быть только сообществом отторгнутых людей. Нет, конечно».

Многие люди смотрят на Церковь как на некую торговую точку, — продолжил отец Алексей, — место, где можно купить такое, чего никогда нигде ни за какие деньги не купишь — счастье, здоровье, успех. «Что человек хочет от Церкви, от Бога? — рассуждает священник. — Примерно того, что каждый из нас желает друг другу на Новый год и на день рождения: успехов в труде, счастья в личной жизни и крепкого здоровья. Люди приходят в Церковь, чтобы получить эту помощь. Как получить? Надо заказать молебен, сорокоуст, поставить свечу, надо поисповедоваться и причаститься. Надо исполнить формальный круг священнодействий, и — все должно получиться. Человек входит в круг богослужебной жизни, чтобы получить церковное, небесное для улучшения качества земной жизни. Чтобы было еще лучше, еще больше, чтобы было еще сытнее и благодатней. Поэтому так популярен в нашей жизни праздник Крещения, водоосвящения. Но вдруг оказывается, что все это само по себе не очень и работает. Никакой гарантии на продажу своих треб Церковь не дает. Гарантированно на сто процентов мужа в семью никто не вернет, никаких снятий сглазов, порчи нет, ничего этого нет. И человек перестает в этом нуждаться, раз ничего не получилось. Или он получит помощь, а потом к этому не возвращается. То есть Церковь нужна периодически. Сама по себе она не интересна».

Причина в том, что люди не знают, что такое Церковь на самом деле. «Для многих она— это огромный институт, связанный с идеологией, с историей, с традицией, связанный с непонятными старинными вещами, потому что священники надевают на себя византийские одежды прошлого тысячелетия, почитают древние иконы, то есть это все то, что давным-давно прошло, — поясняет отец Алексей. — Эти люди смотрят назад: а как же было хорошо в далеком далеке, все жили правильно, веровали в Бога, и происходили (в житиях святых) сплошные чудеса. А сейчас никаких чудес не происходит. Почему? Устремленность в прошлое завораживает людей, которые пришли в Церковь. Будущее им неизвестно, и таким образом настоящее оказывается не с ними. И они оказываются не с настоящим. А современный человек живет прямо сегодня, сейчас, полагая, что жить в прошлом нельзя. Современное церковное сообщество тем не менее пытается донести этот посыл: что именно прошлое является для нас возможностью жизни, потому что сегодня все плохо, ужасно, отвратительно, нет ничего, на что можно было бы опереться. Это игра в архаичные формы, желание соответствовать прошлому очень большая проблема».

По мнению священника, Церковь прошлого мало кому нужна: «Церковь красивых облачений, крестных ходов, освящений, внешних форм религиозной жизни современному человеку не интересна. Этот мир для него слишком далек. Он рождается в мире, который говорит на другом языке. Даже если он родился в культурной, интеллигентной среде, где много читают, ходят на выставки, слушают хорошую музыку — все равно язык Церкви для современного человека абсолютно непонятен. И не потому, что это церковно-славянский язык. Перевод ничего не изменит, так как язык Церкви имеет иные ассоциации, он не улавливает сегодняшнего импульса, не направлен на современный день. И правильно. Церковь — не про освящение куличей, это не всемирный подсвечник, в который можно прийти и спросить, куда поставить свечку, как квартиру освятить и сколько это стоит. И, конечно, это не институт, структура, мощная, властная, напористая, не министерство духовности, которое знает, как надо, которое всех всему научит, которое по директивам и циркулярным письмам организует нужную социальную работу. Эта ошибка, на которую часто попадаются люди. Например, есть министерство культуры, а есть великая русская культура. Так вот Церковь не министерство культуры, а великая русская культура. Министерство, конечно, имеет отношение к культуре, потому что ему принадлежат музеи, библиотеки, концертные залы. Но культурой как таковой оно не занимается, а занимается ее администрированием. Нужна ли культура современному человеку? Да, без нее жить невозможно, это то, чем дышишь, на каком языке говоришь, что волнует твое сердце, наполняет тебя содержанием, что дает тебе возможность понять, почему ты живешь, развивать свою душу, свой ум, свое сердце».

Современный человек воспринимает Церковь как религиозное министерство, а истинная ее жизнь, оказывается, не очень видна, полагает отец Алексей и предлагает поразмышлять над вопросами: «А что это за жизнь, какую Церковь основал Христос? Какая Церковь нужна современному человеку?». «Христос сказал о Церкви, что ее никогда не одолеют врата ада. С чем ад не справится, обо что обломает зубы? Ад не справится со Христом, Который зашел в него как противоядие смерти. Ад думал, что пожирает человека, а на самом деле сломал зубы об этот Камень Жизни. Церковь — это Сам Господь Иисус Христос, Богочеловеческий организм, организм любви.

Апостол Иоанн Богослов написал в своем послании такие слова: "Бог есть Любовь". Вы когда-нибудь задумывались о том, что эти слова относятся к Церкви? Мы не привыкли думать о ней с этой точки зрения — Церковь есть любовь, потому что Бог есть Любовь. Да, Церковь — это огромный организм, это духовная больница, это прекрасный музей, хранение смыслов… а Церковь есть Любовь? Нужна такая Церковь? Может, только это и нужно человеку? Вот она Церковь, где человек и Бог могут неожиданно встретиться между собой. Это удивительно и непостижимо — как человек и Бог могут по-настоящему встретиться на земле. Бог невидим, непостижим, неописан, неизречен, вездесущ, всемогущ. Как я, маленький человек, буду с Ним говорить, на каком языке Он меня поймет? Мы сейчас здесь сидим, а Бог совсем рядом. Но мы этого не понимаем, совсем не чувствуем… Бог настолько тактичен, что, находясь рядом с нами, не вламывается в нашу жизнь, пока мы сами этого не захотим. Сколько же надо человеку по-настоящему потрудиться над собой, чтобы этого захотеть, чтобы это понять, принять. Церковь существует только ради того, чтобы человеку непосильную проблему встречи с Богом разрешить через Самого Господа Иисуса Христа. Он разрушил преграду, средостение, чтобы человек и Бог смогли зажить одной жизнью, чтобы человек смог зажить божественной жизнью. Бог стал человеком, тем самым через Себя создал церковное Тело и Духа Святого послал, чтобы каждый из нас смог стать Ему близок», — поясняет священник.

Отец Алексей подводит слушателей к главному выводу: «Церковь не для того существует, чтобы свечку поставить или квартиру освятить, нет, а вот для этой удивительной, непостижимой вещи, когда человек и Бог могут вдруг соединиться между собой и стать едиными, как в молитве, которую произнес Христос на Тайной Вечере: "Да будут они едины, — говорил Он Своему Отцу, - как Мы с Тобой едины. Ведь все Мое, говорит Христос, Твое, а все Твое Мое". Каждый раз на Божественной литургии мы слышим слова: "Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пейте от нея вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов". Все Мое, говорит Христос, сейчас будет твоим. Человек должен осознать, что он приходит в храм не для того, чтобы получить божиего, а получить Самого Бога. А человеку в Церкви не Бог нужен, а божие, чего-нибудь от Бога для освящения жизни, для решения проблем, для укрепления духовных и телесных сил, чтобы наполнить себя благодатью, потому что она мыслится как отделенная от Бога энергия, как бензин, который накачивает в нас силы. Но Сам Бог человеку не очень нужен. А вот Богу нужен именно человек. Ни свечек, ни освящений, ни денег, ни записок, ни постов Ему от нас не надо.

Церковь — это Бог, который нужен человеку, и человек, которому нужен Бог, и они встречаются, входят в некое родство между собой. Это место родства Бога и человека. Не всегда в голову приходит мысль о том, что исполнить главную заповедь "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей мыслью твоей, всем помышлением твоим, всей крепостью твоею и ближнего, как самого себя", нужно хотя бы немного Бога знать. Не о Нем знать. Не «Символ веры» наизусть, а знать Самого Бога, потому что, если ты кого-то не знаешь, как ты его полюбишь? Надо понять, довериться, верить. Верить можно в кого-то, а можно кому-то. Можно думать о том, что веришь в Бога, но при этом никогда не встретиться с Ним. На самом деле человек просто знает, как правильно вести себя в Церкви. Мы прекрасно знаем, что надо читать утренние и вечерние молитвы, что делать перед Причастием, что надо соблюдать посты, надо то, то, то… и так много всего, интересного и важного в Церкви, что до Бога дело не доходит. Так вот в Бога надо не только верить, надо верить Богу. А верить можно только тому, кого ты хорошо знаешь, и любить можно только того, кого хорошо знаешь. Богу нужно твое сердце. В тот момент, когда Бога немного узнаешь, тебе не захочется ничего, кроме Него Самого. Бог есть Свет, есть Любовь. Знание Бога — это когда Он наполнит тебя Самим Собой. И тогда не надо будет больше задавать вопросов. Опыт знания Бога сделает тебя другим человеком».

Церковь существует только ради этой встречи, ради этого знакомства, убежден священник. Он поясняет, что это знакомство дается нам через родство: «А родство мы получаем, когда причащаемся. О самых близких говорим — это моя плоть и кровь, ближе родства не бывает. И вот это родство нам дается на каждой Литургии. Возможность породниться с Богом, войти в Его жизнь, вдруг стать с Ним близким-близким дается на Литургии. И это есть Церковь. И она себя так осуществляет, но только тогда, когда ты готов отдать свое Богу. Он говорит "все Мое твое", а можешь ли ты в ответ сказать Ему: "Все мое Твое"? Вот где наступает замешательство: как же тяжело себя отдавать Богу, открывать себя для Него, как тяжело в Его присутствии жить. Даже находясь среди самых любимых людей, мы все равно уходим в свое естество, ищем место, где можно побыть без них немного, мы не можем любить всегда. И вот Церковь делает с человеком удивительные вещи. Когда он решается сказать Богу эти слова, когда доверяет себя Богу, Церковь начинает оживать, в нас начинает оживать. Через нас люди могут понять, что такое Церковь, потому что человек и Бог — это и есть Церковь. Может, именно такая Церковь и нужна современному человеку».

(по материалам Архангельской епархии)