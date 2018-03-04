Профессор Дранникова: Называть всех жителей Архангельской области поморами - бред. На заметку Беднову со товарищи

Называть поморами жителей всей Архангельской области нельзя ни в коем случае. Такую мысль выразила доктор филологических наук, профессор Наталья Дранникова на встрече исторического кафе в архангельских Гостиных дворах. Наталья Васильевна провела более 30 экспедиций в разные районы Севера.

«Поморами можно называть только то население, которое живет на побережье Белого моря, занимается морскими промыслами, имеет самосознание, связанное с поморской культурой. А когда это население перестает заниматься промыслами, возникает вопрос для дискуссий — можно ли их называть поморами? Поморы — это особая культура, тип хозяйствования, морской, зверобойный, рыбный, своя система диалектных называний ветров и так далее», — рассказала профессор.

Напомним, что, так называемые, «асфальтопоморы», в число которых входят Павел Есипов, Анатолий Беднов, Иван Мосеев и пр., ничего тяжелее стакана в руках не державшие, настаивают на своем поморском происхождении и требуют каких-то преференций за сам факт своего рождения.

Ну, а лекцию свою Наталья Дранникова посвятила особенностям северной историко-культурной зоны и ее жителей. Как пояснила исследователь, область характеризуется наличием окающего диалекта, малодворными сельскими поселениями, монументальными жилищами — избами, сарафанными комплексами женского костюма, бытованием былин, протяжных песен и причитаний. Впрочем, все эти особенности размывались в XX столетии и сегодня едва существуют.

Отличия северно-русской культуры от южной и среднерусской были обусловлены поздним освоением нынешней Архангельской области и прилегающих регионов.

«Культура Русского Севера — это культура вторичной архаики, — рассказала профессор Дранникова. — Освоение территорий проходило двумя потоками — новгородская и ростово-суздальская колонизация из междуречья Волги и Оки, а также московская и монастырская колонизации».

По словам Натальи Дранниковой, исследователи выделяют в Архангельской области три основных ветви развития культуры. Это наиболее монолитная северо-восточная традиция, локализованная в Мезенском, Пинежском, Лешуконском районах, также в низовьях Двины в Приморском и Холмогорском районах, на зимнем берегу Белого моря и на берегах Печоры.

Юго-западная ветвь — это Каргопольский, Коношский, Няндомский и Плесецкий районы. Также исследователи отдельно выделяют районы, ранее входившие в состав Вологодской губернии — Вельский, Вилегодский, Котласский и Красноборский.

Среди прочих особенностей традиционной культуры севера Наталья Дранникова обратила внимание на дореволюционную конфессиональную ситуацию: «Здесь были старообрядцы, преобладал беспоповский толк. Надо помнить, что в эти места такие люди бежали от преследования во времена раскола в эпоху Алексея Михайловича и Петра I. Они строили скиты, строили небольшие монастыри».

Значительное внимание Наталья Дранникова обратила на историю культурологических и этнографических исследований региона. Говоря о специфике и своеобразии культуры Русского Севера, профессор отметила, что все особенности в значительной степени связаны с личностями собирателей фольклора и с тем составом исполнителей, которых удалось отыскать. Также исследователь отметила, что культурное своеобразие складывается из особенностей конкретных поселений.