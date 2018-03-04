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Чиновники отреагировали на сигнал ОНФ об обрушении дороги в жилом районе Архангельска

Власти Архангельска приняли меры по восстановлению дорожного покрытия между жилым домом и детсадом. Реакция властей последовала после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта в департамент городского хозяйства администрации Архангельска с просьбой восстановить дорогу, с приложением материалов фотосъемки.

Ранее в Народный фронт обратились с жалобой жители многоквартирного дома на улице Воскресенской, 106, корпус 1. Их проблема заключалась в том, что автомобильный проезд между домом и расположенным рядом детским садом находился в полуразрушенном состоянии. Прошлой осенью на этом участке проводились аварийные работы по восстановлению водоснабжения. С наступлением весны на месте проведения земляных работ обрушилось асфальтовое покрытие. Дети по пути в школу были вынуждены обходить опасный участок. Был затруднен разъезд автомобилей на дворовой территории, где расположены жилые дома, детский сад и школа.

«Рабочие водоканала приступили к работам в прошлую субботу. Провал был засыпан песком, но через сутки образовался снова. Только через три дня, когда был завезен щебень, удалось восстановить дорогу. К сожалению, с такими фактами жители областного центра сталкиваются нередко. Аварии на инженерных сетях, как правило, сопровождаются разрытиями земли, разрушениями асфальта, после чего необходимо капитально восстанавливать участки дорожных покрытий. Неожиданные дорожные провалы могут привести к печальным последствиям, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Полагаем, что подобная проблема сегодня есть не в одном дворе областного центра, но решается она не сразу». Активисты ОНФ продолжат мониторинг проблемных участков дорог в жилых районах.

20 апрель 10:46 | : Будни

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