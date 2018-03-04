Пироги печет сапожник, а пациентов лечит сантехник? Тутов раскрывает секреты мануальной терапии

О ситуации, сложившейся в сфере мануальной терапии, беседуют писатель, врач Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Анатолий Беднов: - В прошлый раз мы беседовали о том, как представители различных «школ» массажа завлекают наивных людей обещаниями научить их разным экзотическим техникам. Например, «северной школе массажа», хотя на самом деле такой целостной системы не существует, есть отдельные приемы из арсенала народных целителей. В результате людей элементарно «разводят», предлагая выложить немалые деньги за курс массажа продолжительностью в несколько дней, хотя этим приемам можно обучиться за час.

А как обстоит с этим дело в мануальной терапии? Здесь тоже есть свои «мастера», у которых качество лечения не соответствует количеству затраченных на него денег пациента? Наверное, с этим связано немало курьезных, анекдотических случаев…

Александр Тутов: - Сегодня идет очень много неправильной, недостоверной информации о том, что такое мануальная терапия, «с чем ее едят», кто может быть мануальным терапевтом. Я начну с истории не совсем анекдотической, поскольку в ней реально пострадал ребенок. Хотя она и имеет отсылку к ряду «медицинских» анекдотов.

У моего знакомого, который лечил шею, прихватило шею также и у жены, а жена его является неонатологом (неонатология – наука о младенцах). Пришла она ко мне и смотрит на меня испуганно: «Я боюсь мануальной терапии».

Спрашиваю ее: «Почему? Что же в ней страшного?» Оказалось, что в Северодвинске один мануальный терапевт делал ребенку манипуляции и сильно ему что-то повредил. Стали разбираться. Выяснилось, что этот «мануальный терапевт» работает по жизни… слесарем-сантехником. Я был в шоке. Во-первых, от дебилизма родителей ребенка, которые повели его к слесарю-сантехнику, во-вторых, оттого, что таких людей считают мануальными терапевтами. Ведь мануальный терапевт должен обязательно иметь медицинское образование, высшее неврологическое образование и специализацию по мануальной терапии. Чем больше других специализаций будет, тем лучше.

А.Б.: - «Я не гинеколог, я маляр». Я не мануальный терапевт, я просто сантехник. Такому «специалисту» что человеческий организм, что труба.

А.Т.: - Что ребенка лечить, что унитаз чистить. Кстати, такие «суеверия» существуют даже среди врачей, считающих, что мануальная терапия сходна с тем, что когда-то показывали ученики Касьяна, который в восьмидесятые годы практиковал в Запорожской области. А потом его ученики поехали по всей стране с «гастролями». Перед тем, как приехать в какой-нибудь город, проходила реклама: приехали крутые специалисты. Они собирали зал, тратили две-три минуты на пациента и уезжали, даже не думая, что может в дальнейшем произойти. Кому-то после этого становилось хуже через определенное время.

Таких жестких манипуляций без подготовки лучше не делать, потому что это может привести к надрыву связок и нестабильности позвонков. Есть мягкие методики, когда мануальная терапия проходит безболезненно.

А.Б.: - Есть еще остеопаты. Как к ним относиться?

А.Т.: - Многие спрашивают, что такое «остеопатия». Я не скажу, что остеопаты плохие специалисты. Но сегодня остеопатом можно быть без высшего медицинского образования, пройдя остеопатическую академию после медучилища, получить соответствующее удостоверение. Для чего это придумано? Чтобы можно было обойти законодательство. На самом деле остеопатия глобально от мануальной терапии не отличается. У меня есть учебник профессора Клименко, у которой я учился когда-то в Запорожье.

Тогда, в начале девяностых ее отделение мануальной терапии было заполнено жертвами Касьяна. Фигуру Касьяна раздули журналисты, которые писали о нем, а не о настоящих специалистах, это такая же дутая фигура, как Чумак и Кашпировский. Хотя Кашпировский был хорошим психотерапевтом, но психотерапия – это не для телевизора.

А.Б.: - Был тогда такой период: в медицине – целители через телевизор, в финансовой сфере – Мавроди и «Властилины», в экономической политике – «молодые реформаторы» и «новые русские», в литературе – графоманы, производители чернухи и порнухи. Кто-то воду заряжал, кто-то обещал быстрое обогащение, кто-то переписывал историю…

А.Т.: - А у остеопатов считается, что они глубоко задумываются и посылают энергию в мозг пациента, воздействуют на жесткие соединения суставов. На самом деле такое есть. Все это было описано в учебнике Клименко и называлось «мануальная терапия». В учебниках по остеопатии описаны те же самые манипуляции, которые мы изучали лет двадцать пять назад, ничем не отличаются, просто их стали называть остеопатией. Мне всегда были интересны методики иностранных остеопатов. Остеопатия нужна там, где идет осторожная работа с маленькими детьми и беременными женщинами. Пациенты должны понимать, приходя на прием, что с ними будет работать медицинский работник высокой квалификации. Неуспехи хороших мануальных терапевтов обычно связаны с пациентами, которые воспринимают тебя неправильно. То есть возникает внутренняя антипатия. Они ведут себя очень своеобразно… Но часто, еще раз повторюсь, мануальными терапевтами называют себя все. Теперь вот остеопатами. У меня был как-то массажист, а потом он вдруг стал остеопатом, так и не получив высшего медобразования. А люди не всегда понимают, что мануальный терапевт это штучный товар, и они никогда не будут работать при больницах и поликлиниках, если они действительно хорошие специалисты и вряд ли будут ездить с «гастролями» по другим городам. Им работы и на месте хватает по уши. Я так вообще ничего почти не успеваю, спасибо, что когда-то написал много книг, которые сейчас стали активно печатать российские издательства.

А многие не зная, что такое мануальная терапия пугают знакомых…

А.Б.: - То есть относятся с недоверием, предубеждением…

А.Т.: - Да, могут с недоверием относиться. Могут сразу предъявить: раз мы вам платим деньги, то вы нас соответствующим образом обслуживайте. Так вот, хочу сказать: врач – это не сфера обслуживания, это – медперсонал, который лечит. И пациент – это не клиент, а больной, который пришел на лечение.

А.Б.: - А у нас сегодня и здравоохранение, и образование, и культура объявлены «услугами».

А.Т.: - К счастью, я к группе медицинских «услуг» не отношусь, поэтому у меня нет жесткой заинтересованности уговаривать пациента. Тем более что желающих лечиться много. «Вы гарантируете, что у меня это пройдет через какое-то время?» «Нет, я не могу ничего стопроцентно гарантировать. Да, чаще всего проходит». Так же, как и те, кто ходит у меня на курсы. Если хочешь у меня учиться – я даю информацию на занятиях. Нет – иди заниматься в другую группу при салоне или спортклубе.

Если человек хочет поправиться, он будет лечиться и выполнять мои предписания. Если хочет так, «побаловаться», пусть идет к другим специалистам, про которых я ничего плохого не скажу. Я не вижу конкуренции, как в преподавании, так и в лечении. Наоборот, лучше специалистам друг другу не мешать, а спокойно работать – у каждого есть своя ниша, у каждого есть свои достоинства, преимущества. Тем более что реальных мануальных терапевтов в области практически нет…

А.Б.: - По пальцам можно пересчитать?

А.Т.: - По пальцам одной руки. Поэтому, кстати, хорошие мануальные терапевты не работают в больницах, поликлиниках и так далее, а занимаются частной практикой. А те, кого пытаются активно рекламировать, далеко не факт, что хорошие специалисты. «Запись на три месяца вперед» и так далее – это, на самом деле, все вранье. Нет у нас такой загруженность специалистов: либо он принимает мало – времени не хватает, либо работает мало. Если человек работает каждый день с утра до вечера, вы его слишком долго ждать не будете, вас всегда примут и вылечат. А все остальное – не более, чем дешевая реклама. Меня опыт уже давно к этому приучил. Когда у человека не получается по-другому раскрутиться, он ссылается на повышенную занятость, а он часто никому не нужен.

Я ни на кого не намекаю, просто пытаюсь объяснить пациентам, как, по какому принципу найти лучшего специалиста. Хороший специалист должен уметь объяснить, что происходит при определенном заболевании. Я специально написал книжку медицинских советов, чтобы популярно объяснить, что такое вертебро-базилярная недостаточность, что такое межпозвонковая грыжа и так далее, языком, понятным людям, которые не имеют медицинского образования.

Мне в этом помогает то, что приходится много преподавать (а я преподаю уже восемь лет). Опыт приходит со временем. Надеюсь к концу году подготовить учебник практического массажа. Планирую, что это будет учебник для вузов. Ну и выполню обещание – напишу книгу про инсульты, как их избежать и что делать, если этого не получилось. Сосудистый центр, увы, у нас на Архангельскую область – размером больше Франции и Испании с Португалией , вместе взятых, всего один.

А характером я не под властьимущих и пациентов изменяться не собираюсь. Принимайте меня таким, какой я есть. Для меня главное – здоровье пациентов.