Поколение победителей: Анатолий Сахаров и Алистер Блэк (Бессмертный экипаж))

Анатолий Николаевич Сахаров



- Начало войны застал меня капитаном ледокольного парохода «Сибиряков». В конце июля 1941 года мы доставили из Архангельска грузы и пассажиров на Новую Землю. В декабре меня вновь назначили капитаном парохода «Сталинград».

В апреле 1942 года мы пришли в Англию, где на «Сталинград» поставили зенитную пушку и пулеметы, провели тренировочные стрельбы, произвели размагничивание корпуса. Мы приняли груз: 18 танков, 300 тонн олова, 400 тонн пороха, 300 тонн боеприпасов, продовольствие, уголь и получили приказ идти в Рейкьявик: «Сталинград» включили в состав самого крупного за годы войны конвоя PQ-18. 7 сентября 1942 года конвой вышел из Исландии в Архангельск. Мы шли в первой колонне, самой близкой к берегам Норвегии.

В 9 утра 13 сентября «Сталинград» атаковала немецкая подлодка: торпеда попала в правый борт и взорвалась в районе машинного отделения и угольных бункеров. Все, кто находился там, погибли. Если бы она попала в трюмы, где были порох и боеприпасы, вряд ли бы кто-то из нас уцелел. Я приказал поднять сигнал: «Терплю бедствие, торпедирован в правый борт», спустить на воду все уцелевшие шлюпки, и всем покинуть судно, которое быстро погружалось кормой. Мы подняли флажный сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!», с ним «Сталинград» и ушел под воду за 3,5 минуты. Я снял с шеи бинокль: лишний вес в воде, повесил его на мостике. Привязал тягу от парового гудка к поручням, и над морем понесся протяжный тоскливый сигнал беды. Решил судна не покидать: ведь дом родной уходит из-под ног. Но пронзила мысль о семье, дочках. Изо всех сил оттолкнулся от мостика и прыгнул в сторону. С ног свалились валенки. Волна захлестнула. Когда вынырнул, судна уже не было. От него осталась только воронка. Казалось, прямо на меня падала мачта, но, чудом не задев, погрузилась в полуметре. Я заметил еще, что салинг не вычищен и подумал: «Вот, черти, а говорили, что все в идеальном порядке!».

На воде никого не было видно. Вдруг на волнах увидел, что-то рябит. Подплыл, обнаружил хлебный ящик, за который еле держался машинист Михаил Матвеев, терявший уже надежду на спасение. Одной рукой ухватился за ящик, а другой помог Мише забраться на него всем телом. На наших глазах немцы потопили еще три судна. Первое - американское. От него в небо взметнулся столб огня и дыма. Но и топивший его фашистский самолет загорелся и упал в море. Дальше тонули «Сухона», шедшая в кильватере за нами, и еще какое-то судно. Из 87 человек, находившихся на борту «Сталинграда» в момент торпедирования, погибли 7 пассажиров и 14 членов команды. 66 человек спасли англичане.

Минут 40 мы находились в воде, наконец, нас заметили с проходившего мимо английского шлюпа «Джей-72». Я подал знак и прокричал по-английски, чтобы первым подобрали машиниста. Петлей сначала подняли его, а затем и меня. Спасший нас корабль в это время вел бой с немецкими самолетами и продолжал подбирать из воды людей. Около часа мы лежали на палубе обессиленные, мокрые, пронизываемые ветром. Затем нас передали на госпитальное судно «Кэплэнд», здесь в кочегарке сняли сырую одежду, растерли спиртом, дали рому, завернули в одеяла. Оправившись, вместе с товарищами мы встали на вахту, помогая нашим английским союзникам.

В Архангельске начальство встретило нас словами: «Как посмели вернуться без судна с именем вождя на борту?» Было расследование, и, хотя ничего предосудительного в моих действиях не нашли, нового назначения я не получил. Но в это время меня призывали на службу в ВМФ, присвоили звание лейтенанта и назначили лоцманом, в победном 1945 году принял пароход «Юшар». Незадолго до этого мне вручили английский орден - Крест «За Боевые Заслуги».



Алистер Блэк



В 1942 году мне исполнилось 17 лет и меня призвали на службу в Королевский военно-морской флот. Из родного шотландского Чилтерна я отправился на Оркнейские острова в Скапа-Флоу. Меня направили на только что построенный лидер «Милн», который был флагманом 3-й флотилии эсминцев.

В сентябре мы узнали, что наш отряд включен в состав эскорта конвоя в Россию. Я служил связистом. В сентябре мы вышли в море для сопровождения самого большого конвоя PQ-18. У нас был очень мощный эскорт – 2 линкора, авианосец, 5 крейсеров, 15 эсминцев, а также шлюпы и корветы охраняли 40 транспортов, везущих танки, самолеты, боеприпасы для русского фронта. Из газет мы знали, что немцы начали новое наступление на юге России – прорываются к Волге. Поэтому этот конвой был очень важным – нужно было обязательно его довести до русских портов.

Мы зашли на Шпицберген, где принимали топливо с танкеров. Потом начались атаки немецких подлодок и самолетов. Я нес вахту на сигнальном мостике и в бинокль видел, как гибли транспорты: одно советское судно после торпедирования держалось на плаву всего 3 минуты. Я запомнил хладнокровного русского капитана – он очень спокойно отдавал распоряжения, а потом закурил сигару! Мы искренне восхищались мужеством русских моряков, и наши корабли делали все, чтобы спасти их из воды.

Потом наш лидер сопровождал обратный конвой из России QP-14. Затем нас перевили на Средиземное море, в Гибралтар. И хотя там тоже были бои с немцами и итальянцами, это был отдых, по сравнению с походами в северной Атлантике. В феврале-марте мы вновь сопровождали конвой RA-53 в Россию – в Мурманск. Это был очень тяжелый поход – шторм, льды, холод – это я запомнил на всю жизнь. В 1943-44 годах наш корабль эскортировал еще семь русских конвоев. Думаю, мы хорошо делали свое дело.