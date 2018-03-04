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"Честь Победы" - "Бессмертный полк" для домоседов. Теперь и в Архангельске

Те, кто по каким-либо причинам не может пройти по улицам Архангельска с «Бессмертным полком» («Бессмертным экипажем»), могут воспользоваться интернетом.

Интернет-марш называется «Честь Победы». Об этом сообщает издание «Регион29».

Все желающие смогут увековечить память подвигов своих близких в период Великой Отечественной войны. Для этого нужно оставить истории на сайте.

Как сообщает пресс-служба правительства области, истории можно опубликовать в период с 3 по 10 мая на интернет-платформе.

Каждое признание при перепосте в социальные сети будет сопровождаться стикером марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ». Интернет наполнится портретами героев войны и труда и их историями.

 

18 апрель 11:55 | : Будни

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