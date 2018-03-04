"Честь Победы" - "Бессмертный полк" для домоседов. Теперь и в Архангельске

Те, кто по каким-либо причинам не может пройти по улицам Архангельска с «Бессмертным полком» («Бессмертным экипажем»), могут воспользоваться интернетом.
Интернет-марш называется «Честь Победы». Об этом сообщает издание «Регион29».
Все желающие смогут увековечить память подвигов своих близких в период Великой Отечественной войны. Для этого нужно оставить истории на сайте.
Как сообщает пресс-служба правительства области, истории можно опубликовать в период с 3 по 10 мая на интернет-платформе.
Каждое признание при перепосте в социальные сети будет сопровождаться стикером марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ». Интернет наполнится портретами героев войны и труда и их историями.