Не халява. Призывников из Архангельской области набирают служить в Президентский полк

С 1 апреля в России идет призыв на действительную военную службу.

Из Архангельской области на службу отправятся порядка 1000 новобранцев. 15 из них попадут в Президентский полк. В прошлом году в эту элитную часть попали 10 призывников из Поморья.

Справка: Полк специального назначения по штату состоял из пяти дивизионов трехвзводного состава (1-й, 2-й, 3-й дивизионы по 96 человек, 4-й дивизион – 106 человек, 5-й дивизион – 131 человек), полковой школы (121 человек), предназначенной для подготовки младших командиров для замещения должностей командиров отделений, броневзвода (35 человек) с шестью боевыми машинами и подразделений обеспечения (взвода обслуживания, оркестрового взвода).

Традиционно в этот полк попадают лучшие из лучших. Отбирать призывников будут не только по характеристикам здоровья и физических возможностей, но и с учетом морально-деловых качеств.

Впрочем, по воспоминаниям бывалых наблюдателей, подобные парадные войска среди солдат срочной службы никогда не считались халявой.

Районные военкоматы сообщают, что большинство призывников региона отправятся служить на Северный флот. Также есть желающие послужить в космических войсках.