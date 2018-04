Поколение победителей: Фаина Гужова и Билл Гордон (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Фаина Ивановна Гужова



- С самого начала войны весь наш класс отравили на работу в колхоз в Вологодской области. Мы тогда абсолютно все делали! Копали картошку, потом сено ночами возили за 25 километров. Школьники собирали колоски и сдавали колхозу, рвали лен, пахали на коровах поля. Во всем старались помогать взрослым.

Потом приехала в Архангельск - меня взяла сюда работать нянькой соседка. Когда мне исполнилось 16 лет, получила паспорт, пошла работать в порт на Левый берег. Назначили меня на должность хронометражиста. Я контролировала рабочее время – ведь дисциплина была военная. Отмечала всех приходящих на специальной доске и в книге. Разгружали транспорты, которые приходили с конвоями. Работали в три смены – круглосуточно, в основном женщины. Не помню, чтобы кто-то опоздал, многие наоборот приходил заранее, помогали предыдущей смене, в которой люди уже из сил выбивались. Все понимали – нужно быстрее сгрузить оружие, снаряжение с судов, сразу в вагоны, на станцию Исакогорка – оттуда – на фронт.

9 мая, когда я шла на работу, меня встретили знакомые и закричали: «Домой! Война окончилась!» У меня брат всю блокаду был в Ленинграде и когда мы его встретили, то не узнали: весь худой, грязный. Дорого нашему народу далась Победа, но мы выстояли.



Билл Гордон



В мае 1942 года, в мой 17-й день рождения, я получил повестку - явиться в Кэрд-Холл в Данди для медицинского осмотра. Когда я прибыл туда, то увидел сотни молодых людей, ожидающих? куда их направят. Когда подошла моя очередь, я попросил записать меня во флот. Я прошел тестирование, и был направлен на учебный корабль «Рейли» в Девенпорте. Так мне – простому мальчишке из маленькой шотландской деревушки выпало интересное путешествие через всю Англию в Лондон и далее на базу ВМФ в Плимуте.

Мы разместились на корабле в больших кубриках с двухярусными койками. 10 недель проходили подготовку, она была тяжелой и на плацу? и на стрельбище. Настоящим испытанием для меня было плавание в полной форме от одного конца бассейна до другого, как я никогда не плавал раньше. На маршбросках если ты приходил последним - получал удар по нижней части спины мешком с песком. У нас были занятия по рукопашному бою, один из наших ребят до службы занимался карате, и сумел ударить инструктора: в результате чего ему пришлось бегать по плацу в противогазе! Нас часто поднимали по тревоге, и мы тушили пожары, потому что Плимут бомбили каждую ночь.

После обучения я был направлен на эсминец «Скорпион». В Лох-Эве наш корабль вошел в состав эскорта конвоя, отправляющегося в Россию: 25 торговых судов всех размеров и 5 эсминцев охранения. В течение двух лет наш дивизион эскадренных миноносцев сопровождал конвои в Мурманск, Полярный и Архангельск. Мы шли к северу или югу от острова Ян-Майен в зависимости от погоды, активности немецкий подводных лодок, или приказов Адмиралтейства относительно любого движения немецких линкоров. В летние месяцы было светло в течение 24 часов, и на нас в основном нападали подводные лодки, но также и пикирующие бомбардировщики.

Зимой было всегда темно, мы должны были ломать лед, и можно было чувствовать, как льдины ударяют в борт корабля. Половина экипажа была на вахте, половина – скалывала лед, отдыхать было некогда. Мы должны были прикрывать поврежденные транспорты, часто буксировать их в очень тяжелую погоду. Если конвой был большим, то его прикрывали крейсера, а иногда и авианосец. В этом случае мы выполняли функции спасательного судна, подбирая из воды пилотов сбитых самолетов.

В Рождество 1943 года немецкий линкор «Шарнхорст» попытался атаковать очередной конвой. Наш эсминец был в составе соединения из линкора «Герцог Йоркский», крейсеров «Белфаст», «Шеффилд», «Норфолк» и «Ямайка», которое вышло на перехват. Начался бой, мы атаковали немецкий линкор торпедами и все время наши пушки стреляли по немцам. Бой был жестокий, в конце концов, мы потопили линкор, нам удалось подобрать из воды только 26 немцев. Когда мы вернулись на базу Скапа-Флоу, на кораблях в гавани все нам аплодировали. Наш эсминец посетил король Георг VI, поблагодарил экипаж и сказал нам – «Ну что орлы - время выпить по одной!» – и нам всем выдали дополнительную порцию рома.

Мы продолжали эскортировать конвои в Россию, все чаще нас атаковали подводные лодки. Немало трудностей мы испытывали из-за погоды: однажды мы вернулись на базу практически без верхней вахты – многих матросов и все наши спасательные шлюпки смыло за борт. В июне 1944 года наш дивизион был включен в состав отряда прикрытия высадки в Нормандии – открытия второго фронта, о котором нам часто нам говорили русские друзья. Потом мы еще раз сопровождали один из самых больших конвоев в Мурманск. Я думаю, что все немецкие подводные лодки были собраны, чтобы атаковать нас, и несколько судов были потоплены, но мы довели конвой до России, где нас всегда ждали!