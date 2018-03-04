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ПДУ решило густо посолить Архангельск

Это новый способ борьбы с весенним гололедом – применять солевой раствор. До этого тротуары областной столицы густо посыпали песочно-смоляной смесью, что при порывах ветра приводило к возникновению песчаных бурь.

Секретом нового метода делится издание «Регион29»:

Благодаря отказу от пескосоляной смеси в период таяния снега столица Поморья оказалась избавлена от излишков песка. В прежние годы каждую весну начинались «песчаные бури», доставляющие массу неприятных моментов многим архангелогородцам.

— Конечно, технология использования соляного раствора не нова — она известна ещё с 1980-х годов. Но то, что мы приняли её на вооружение, является безусловным плюсом. Заметьте, уже практически всё растаяло — и скоплений песка не наблюдается. Однозначно не сравнить с тем, что было в предыдущие времена, — рассказал начальник Архангельского участка АО «Плесецкое дорожное управление» Иван Коршунов.

Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, соляной раствор для противодействия гололёду в планах использовать и впредь. Максимальный эффект от применения технологии можно будет почувствовать через два-три года.

И все-таки наблюдатели волнуются – как новый метод отразится на обуви и лапах домашних животных.

17 апрель 12:09 | : Будни

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