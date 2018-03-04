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Игорь Скубенко рассказал о своих главных помощниках

Глава Северодвинска Игорь Скубенко принял участие в совместном заседании двух консультационных советов - при главе города и по делам национально-культурных автономий и землячеств.

- Эти совещательные органы - главные помощники в нашей работе. Я расскажу вам о работе за прошлый год. 2017-й был напряжённым, но интересным. Прошли смена руководства города и выборы в Совет депутатов, мы завершили множество важных проектов и дали старт новым, которые будут реализованы в этом и последующих годах, - отметил Игорь Скубенко.

После обсуждения основных направлений работы муниципалитета за минувший год, ветераны города задали главе Северодвинска вопросы. Говорили о росте количества «алкошопов», перепрофилировании кинотеатра «Родина», а также повышении зарплат в рамках увеличения МРОТ.

Участники встречи остановились и на результатах выборов Президента России.

- Хочу поблагодарить вас за слаженную работу. Северодвинск стал одним из лидеров по числу проголосовавших жителей региона. Поддержка людей говорит о том, что власть работает в нужном направлении. Конечно, впереди немало задач, и мы продолжим их решать. Будем строить дома, ремонтировать дороги, повышать качество жизни в Северодвинске, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Старейшины спросили у главы об агломерации «Большой Архангельск». Они поинтересовались, не принесёт ли объединение муниципалитетов вред Северодвинску, не потеряет ли он свою значимость.

- Есть много вопросов, которые можно решить только сообща, в межмуниципальном взаимодействии. Например, строительство и ремонт автотрасс или мусороперерабатывающее производство. Северодвинску в одиночку такие масштабные проекты не потянуть, - пояснил глава города. Подробней о перспективах «Большого Архангельска» читайте в интервью Игоря Скубенко здесь.

За активную гражданскую позицию Игорь Скубенко вручил почётные грамоты советам ветеранов войны и труда Севмаша, «Звёздочки», «Арктики», «Северного рейда» и строителей.

Глава Северодвинска отдельно отметил работу заместителя председателя Совета ветеранов войны и труда Севмаша Геннадия Вахрушева и местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

Старейшины города поддержали отчёт главы Северодвинска и пожелали ему дальнейшей плодотворной работы.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

17 апрель 11:45 | : Будни

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