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Поколение победителей: Серафима Мокеева и Гордон Лонг (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Серафима Аверкиевна Мокеева

- Когда началась война, мы жили на Соловках, отец работал на переправе Соловки-Кемь. Мне исполнилось 15 лет, и я пошла служить в учебный отряд Северного флота, который располагался на островах. Работала в швейной мастерской – шили мы буквально всё, что требовалось нашим матросам: от шинелей до нательного белья и чехлов для фляг. Машин для раскроя тканей как на фабриках у нас не было. Приходилось складывать по несколько слоёв материи и резать вручную. Работали, как правило, по две смены подряд. В первую шили тельняшки, гимнастёрки, телогрейки, брюки, бушлаты. А во вторую занимались ремонтом одежды. Шинели, и особенно полушубки были тяжелые, зимой – замерзшие, колом стояли.

Мы девчонки - чтобы на стол положить поднимали их вдвоем. Бывало, увидишь – шинель пробита осколком, в крови, и плачешь... Спрашивали с нас как со взрослых, и нормы всегда выполняли - ведь не может же солдат пойти в бой раздетым. А на корабле в море зимой – без теплой одежды – никак. Поэтому и мы – 15-летние девчонки с Соловков внесли свой посильный вклад в Победу.

Гордон Лонг

- Я попал на транспорт «Empire Scott». Из нашего конвоя в 13 судов, вышедших из Англии летом 1942 года, три возвратились сразу. В походе каждый выполнял свою работу. Страха не было, не было времени его испытывать в часы бомбежек. Страшно стало потом. Пять транспортных судов погибло в пути. Мы, да ещё четыре судна добрались до России. Все отправились в Архангельск, а нам выпало разгружаться в Мурманске.

Жуткое впечатление. Скалы со следами снега в июле! Трубы сожженных домов там, где когда-то был город и беспрерывные воздушные налеты... Уже 30 декабря отправились домой в составе конвоя RA-51. На «Empire Scott» расположился штаб коммодора конвоя, что не помешало нам 11 января того же года благополучно бросить якорь в Лох-Ю.

Мы были тогда, 70 лет назад, заодно с вашей страной, мы вместе боролись с фашизмом. Помню, как тепло принимали команды наших грузовых судов в Архангельске. Наверное, так же люди в русских городах встречали тех своих родственников, которые вернулись с фронта. Впрочем, морские переходы из Исландии, где наше судно загружалось грузами, тоже были фронтом. Мы рады, что наша военная работа принесла пользу вашей стране. В Архангельске на Британском воинском мемориале похоронен мой друг - Вильям Перт. Ему было 16-ть лет.

 И мы всегда будем помнить, что было тогда, в годы войны. Сохранение истории — это главное!

 

16 апрель 15:32 | : Будни Бессмертный экипаж

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