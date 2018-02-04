Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Благодатный огонь прибудет в Архангельск только в воскресенье

Благодатный огонь встретят в Архангельске 15 апреля, в Антипасху. Святыню привезут в Ильинский кафедральный собор в 9:30 и раздадут верующим.

Капсулу доставит в столицу Поморья заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова при поддержке авиакомпании «Нордавиа». Ольга Николаевна была в составе делегации фонда Андрея Первозванного, которая по благословению Святейшего Патриарха Кирилла отправлялась за Благодатным огнем в Иерусалим.

Также 15 апреля Ольга Епифанова принесет святыню в храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Жаровиха). Эта церковь была построена при деятельном участии вице-спикера Госдумы.

Благодатный огонь нисходит от Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова в Великую Субботу, накануне православной Пасхи. Самые ранние упоминания о схождении святого огня встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. Схождение Благодатного огня является прообразом выхода из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Спасителя.

Отметим, первое воскресенье после Пасхи в церковной традиции называется Антипасхой, что в переводе с греческого языка означает «вместо Пасхи», но это не противопоставление, а обращение к Великому Празднику, повторение его. С древних времен окончание Светлой седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверования апостола Фомы.

От редакции: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 7 апреля… подзадержалась что-то в дороге Ольга Николаевна.

13 апрель 09:11 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (118)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20