Благодатный огонь прибудет в Архангельск только в воскресенье

Благодатный огонь встретят в Архангельске 15 апреля, в Антипасху. Святыню привезут в Ильинский кафедральный собор в 9:30 и раздадут верующим.

Капсулу доставит в столицу Поморья заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова при поддержке авиакомпании «Нордавиа». Ольга Николаевна была в составе делегации фонда Андрея Первозванного, которая по благословению Святейшего Патриарха Кирилла отправлялась за Благодатным огнем в Иерусалим.

Также 15 апреля Ольга Епифанова принесет святыню в храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Жаровиха). Эта церковь была построена при деятельном участии вице-спикера Госдумы.

Благодатный огонь нисходит от Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова в Великую Субботу, накануне православной Пасхи. Самые ранние упоминания о схождении святого огня встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. Схождение Благодатного огня является прообразом выхода из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Спасителя.

Отметим, первое воскресенье после Пасхи в церковной традиции называется Антипасхой, что в переводе с греческого языка означает «вместо Пасхи», но это не противопоставление, а обращение к Великому Празднику, повторение его. С древних времен окончание Светлой седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверования апостола Фомы.

От редакции: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 7 апреля… подзадержалась что-то в дороге Ольга Николаевна.