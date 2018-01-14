Юра чист душой и телом. «Молодежка ОНФ» навела порядок у памятника Гагарина в Архангельске

Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области накануне Дня космонавтики в рамках акции «Космос наш» провела благоустройство территории возле постамента первого космонавта планеты Юрия Гагарина в областном центре. К молодежи присоединились и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. «В такой знаменательный для нашей страны день мы решили, что у постамента должен быть полный порядок. К этому месту люди принесут цветы и будут говорить о великом Гагарине, о полетах наших соотечественников в космос», – сказал член регионального штаба ОНФ Кирилл Неелов.

Активисты ОНФ очистили территорию от картонных коробок, пластиковых бутылок и прочего мусора. Непосредственно у постамента был убран снег и отбиты ледяные корки, чтобы в праздник не образовались лужи. «Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами. Насколько это сложно осуществить, стали понимать, когда повзрослели. Наверное, еще и поэтому космонавты и летчики вызывают у нас чувство глубокого восхищения. Их смелость и профессионализм, преданность долгу всегда будут примером для подрастающего поколения», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» Максим Гурьев.

Активисты Народного фронта обратили внимание на состояние постамента и пришли к выводу, что ему требуется косметический ремонт основания и покраска. Видны сколы и глубокие трещины. Региональное отделение ОНФ обратится в администрацию Октябрьского округа областного центра с просьбой провести ремонт постамента. В завершении мероприятия представители регионального отделения ОНФ рассказали молодежи об интересных фактах о жизни Юрия Гагарина. К примеру, психологи выделяли Гагарина из всех претендентов на первый полет еще и потому, что он был «чистосердечен, чист душой и телом».